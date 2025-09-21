Albon est ’fier’ de Williams F1 et assume une occasion manquée

Alex Albon n’a pas marqué de point lors d’une journée où son équipe a signé un podium. Le pilote Williams F1 a certainement dû ressentir de la déception en voyant Carlos Sainz sur le podium alors qu’il espérait offrir cela à son équipe.

Mais le Thaïlandais ne peut s’en prendre qu’à lui-même, avec une erreur en Q1 qui l’oblige à s’élancer du fond de grille, et un accrochage avec Franco Colapinto dont il est entièrement responsable.

"Je pense qu’hier a causé les dégâts pour moi. La dégradation était faible aujourd’hui et il n’y avait pas grand chose à faire pour dépasser le train DRS. C’était un peu délicat, j’ai eu le contact avec Franco, ce n’était pas idéal et j’avoue ma responsabilité" a déclaré

"Mais le plus important est que l’équipe signe un très bon résultat, je suis très heureux pour Carlos, c’est un bon résultat pour lui. Je suis fier de l’équipe, je n’étais pas là pour ramasser les morceaux ce week-end, mais il a fait un très bon travail."

Malgré les critiques des fans et de certains médias reçues par Sainz tout au long de la saison, et notamment sur les accrochages et erreur qui ont permis à Albon d’être nettement devant au classement, ce dernier réfute l’idée que son équipier ait eu à faire ses preuves en interne.

"Je pense qu’il a fait une année très solide. Il n’a pas eu de réussite sur quelques courses mais il n’a pas fait un pas de travers ce week-end. La voiture était rapide, il n’a pas fait d’erreur, il a fait une belle course. Personne dans l’équipe n’avait l’impression qu’il avait quelque chose à prouver, mais il l’aura fait quand même."