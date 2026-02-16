La F1 prolonge son ancrage à Barcelone jusqu’en 2032... en alternance avec Spa

La Formule 1 a officialisé une prolongation pluriannuelle avec le Circuit de Barcelone, qui accueillera un Grand Prix en 2028, 2030 et 2032, en plus de l’édition déjà programmée en 2026. À partir de cette saison, l’épreuve change également d’appellation pour devenir le Grand Prix de Barcelone-Catalogne.

Cette extension de contrat s’inscrit dans un contexte d’investissements importants réalisés ces dernières années sur le circuit catalan. Parmi eux figure notamment la construction du Circuit Rooftop, un nouvel espace d’hospitalité offrant une vue imprenable sur les virages 9, 10 et 11 ainsi que sur l’entrée de la ligne droite principale. Le site s’est également doté de panneaux solaires installés sur l’ensemble de l’enceinte, renforçant sa stratégie de durabilité.

Construit en 1991 dans le cadre du programme de développement des Jeux olympiques de Barcelone 1992, le tracé espagnol est réputé pour son mélange exigeant de virages rapides et lents. Il a été le théâtre de nombreux moments marquants de l’histoire récente de la Formula 1, dont la première victoire en Grand Prix de Max Verstappen en 2016.

L’édition 2025 a confirmé l’attrait populaire de l’événement, avec 300 000 spectateurs présents tout au long du week-end. La course avait vu Oscar Piastri s’imposer devant son coéquipier Lando Norris. Sur la grille actuelle, Lewis Hamilton et Fernando Alonso figurent également parmi les vainqueurs à Barcelone.

Au-delà de la piste, les organisateurs ont multiplié les initiatives pour améliorer l’expérience globale des fans et mieux intégrer l’événement dans la vie locale. Depuis deux ans, un festival des fans est ainsi organisé sur la mythique Plaça de Catalunya en amont du week-end de course, une animation qui sera de nouveau au programme en 2026.

Dans le cadre de la réorganisation du calendrier européen, les épreuves de Barcelone entreront dans un système de rotation avec le Grand Prix disputé au Circuit de Spa-Francorchamps, qui accueillera la Formule 1 en 2026, 2027, 2029 et 2031. C’est en effet Madrid qui a récupéré l’organisation annuelle du GP d’Espagne à partir de cette année.

Président-directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali s’est réjoui de cette annonce.

"Barcelone est une ville incroyable, et les fans de Formule 1 y font toujours preuve d’une passion exceptionnelle. Je suis donc ravi que nous continuions à courir au Circuit de Barcelona-Catalunya pendant de nombreuses années encore."

"Les équipes ont massivement investi dans le circuit et organisé ces dernières années de formidables festivals pour les fans. Nous avons hâte de voir comment l’expérience continuera d’évoluer, aussi bien pour les spectateurs que pour la ville dans son ensemble."

Le dirigeant a enfin tenu à remercier les acteurs institutionnels ayant œuvré à ce renouvellement.

"Je tiens à remercier Salvador Illa, président du gouvernement de Catalogne, Pol Gibert, directeur général de Circuits de Catalunya SL et secrétaire général du département des Entreprises et du Travail, pour leur engagement sans faille en faveur de la Formule 1, ainsi qu’Oriol Sagrera, ancien directeur général de Circuits de Catalunya SL et ancien secrétaire général du département, qui a joué un rôle clé dans l’obtention de ce renouvellement. J’ai hâte de retrouver nos formidables fans à Barcelone en juin !"

Directeur général de Circuits de Catalunya SL et secrétaire général du département des Entreprises et du Travail, Pol Gibert a souligné l’importance stratégique de cet accord.

"Nous nous félicitons du renouvellement du Grand Prix de Formule 1 en Catalogne, au moins jusqu’en 2032."

"Nous souhaitons remercier la Formule 1 pour la confiance accordée au Circuit de Barcelona-Catalunya et à la région depuis toutes ces années. Ce renouvellement est le fruit d’une relation solide et d’une collaboration étroite, et représente une étape très importante pour consolider davantage la Catalogne comme un rendez-vous clé du calendrier international."

"La Formule 1 génère un impact économique de plus de 300 millions d’euros par édition, mais surtout, c’est un événement stratégique qui contribue à projeter la Catalogne dans le monde entier comme un territoire capable d’accueillir des compétitions sportives de tout premier plan."