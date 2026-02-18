Le MotoGP et la F1 réunis à Melbourne ? Une idée envisagée, mais déjà écartée

Le projet de déplacer le Grand Prix d’Australie de MotoGP de Phillip Island vers Albert Park, théâtre du Grand Prix d’Australie de Formule 1, a été formellement écarté par le gouvernement de l’État de Victoria.

Ce dossier s’inscrit dans un contexte plus large, puisque le MotoGP est désormais placé sous l’égide du propriétaire de la Formule 1, Liberty Media. Alors que Liberty cherche à optimiser les calendriers de ses différents championnats, l’idée d’un alignement logistique et médiatique entre le MotoGP et la F1 à l’Albert Park avait suscité un certain intérêt. Une option qui ne verra donc pas le jour, du moins à court terme.

Le contrat actuel liant le MotoGP à Phillip Island arrive à échéance à l’issue de la saison 2026 et n’a, à ce stade, pas encore été renouvelé. Selon plusieurs sources, les promoteurs de l’épreuve auraient réclamé d’importants travaux d’infrastructure sur le site, notamment au niveau des stands et du paddock, faute de quoi un transfert vers le circuit urbain de l’Albert Park, à Melbourne, aurait été envisagé.

Cette exigence a notamment été évoquée par le directeur sportif du MotoGP, Carlos Ezpeleta.

"Ils doivent apporter des améliorations pour amener l’événement au niveau des standards que nous souhaitons pour le MotoGP," a-t-il expliqué.

Malgré ces discussions, le gouvernement de Victoria a clairement fermé la porte à toute relocalisation de l’épreuve.

"Le Grand Prix moto d’Australie est indissociable de Phillip Island, et l’État de Victoria est fier de le soutenir," a indiqué le gouvernement dans un communiqué, confirmant avoir rejeté la demande de Dorna Sports visant à déplacer la course à Albert Park.

Plutôt qu’un déménagement, l’exécutif local s’est engagé à accorder des financements supplémentaires afin de moderniser les installations de Phillip Island, à condition que le MotoGP continue d’y être organisé.