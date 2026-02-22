Lindblad admet avoir eu une préparation bouleversée par la révolution de la F1 pour 2026

À seulement 18 ans, Arvid Lindblad s’apprête à franchir le plus grand cap de sa jeune carrière. Le Britannique fera ses débuts en Formule 1 en 2026 avec Racing Bulls, en remplacement d’Isack Hadjar, promu au sein de l’équipe Red Bull officielle à l’occasion de la refonte totale de la réglementation technique.

Un contexte particulier pour un rookie, puisque Lindblad découvrira la discipline reine au moment même où la F1 basculera dans une nouvelle ère, marquée par des monoplaces et des motorisations profondément remaniées.

Promu en Formule 2 en 2025, Lindblad n’a pas tardé à se mettre en évidence. Vainqueur dès le début de saison à Djeddah, il s’est ensuite imposé à Barcelone puis à Abu Dhabi, avant de conclure le championnat à une solide sixième place. En parallèle, le pilote a accumulé de l’expérience en Formule 1 grâce à trois séances d’essais libres disputées avec Red Bull à Silverstone, Mexico et Abou Dhabi, ainsi que des tests privés et des show runs.

Une base qui lui permet de mesurer les exigences du plus haut niveau, même si la transition vers 2026 s’annonce radicalement différente avec de nouvelles F1.

"C’est difficile à dire," explique-t-il lorsqu’on l’interroge sur ce qu’aurait été sa préparation si l’ancienne réglementation avait été maintenue.

"Mais oui, les choses ont été différentes, parce que les voitures sont totalement nouvelles aujourd’hui, les moteurs sont très différents. Du coup, il y a probablement eu beaucoup plus de travail en simulateur, parce que nous essayons tous - l’équipe et moi - de comprendre le package, la réglementation, l’ensemble du concept."

"Il y a sans doute plus d’efforts, plus de temps consacrés à cet aspect-là. Alors qu’avec des F1 bien connues par l’équipe, elle aurait été davantage en train de me coacher sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire. Là, c’est le mode découverte pour tout le monde."

Ces nouvelles monoplaces influencent également d’autres pans de la préparation, notamment sur le plan physique. Lindblad évoque notamment l’entraînement du cou, un point crucial pour les pilotes.

"Je pense que les voitures sont un peu moins rapides dans les très hautes vitesses, donc peut-être un peu moins exigeantes pour le cou, mais par rapport à la Formule 2, ça reste quand même beaucoup plus intense," souligne-t-il.

Pour autant, le jeune pilote préfère garder une approche pragmatique et tournée vers le présent, sans se perdre en comparaisons hypothétiques.

"Honnêtement, du point de vue de la préparation, c’est difficile de vraiment répondre, parce que ce n’est pas quelque chose auquel je pense beaucoup. Ce pour quoi je me serais préparé avec la voiture de l’an dernier n’a pas vraiment d’importance pour moi."

Lindblad conclut en résumant l’état d’esprit qui l’anime à l’aube de sa première saison en F1.

"Tout ce qui compte, c’est comment je peux me préparer de la meilleure façon possible pour cette saison. Et comme je l’ai dit, ça passe par énormément de travail en simulateur et par le fait d’être constamment concentré pour essayer de comprendre la voiture, parce qu’elle est très différente."