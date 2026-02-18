Spa continue de négocier avec la F1 malgré un accord d’alternance en place

Malgré l’annonce, l’an dernier, d’un accord d’alternance de sa course avec la Formule 1, l’avenir du Grand Prix de Belgique n’est pas encore totalement figé. Le circuit de Spa-Francorchamps continue en effet de discuter avec la discipline reine au sujet de sa place à long terme au calendrier et espère davantage de courses.

En 2025, la Formule 1 avait officialisé une prolongation pluriannuelle pour Spa-Francorchamps, couvrant les saisons 2026, 2027, 2029 et 2031, dans le cadre d’un nouveau modèle de rotation des Grands Prix européens. Cette semaine, la confirmation que Barcelone partagera ce créneau alterné à partir de 2028 a, en apparence, complété la vision du calendrier jusqu’en 2032.

Pourtant, la promotrice de l’épreuve belge, Vanessa Maes, a indiqué que les échanges avec la Formule 1 se poursuivent toujours.

"Spa Grand Prix continue de négocier avec la Formule 1 sur l’avenir du Grand Prix de Belgique et a récemment mené des discussions à ce sujet," a-t-elle déclaré à la RTBF.

Dans le cadre actuel de l’accord, Spa doit accueillir le Grand Prix de Belgique lors des années impaires à partir de 2027, soit en 2027, 2029 et 2031, tandis que Barcelone héritera des années paires. En parallèle, Madrid deviendra l’hôte permanent du Grand Prix d’Espagne dès 2026, modifiant en profondeur la présence ibérique au calendrier.

Le Grand Prix de Belgique souhaiterait toujours être présent chaque année à travers ces nouvelles négociations.

Malgré ces incertitudes à long terme, l’édition à venir du Grand Prix de Belgique semble déjà rencontrer un franc succès populaire. L’épreuve est programmée du 17 au 19 juillet, et les organisateurs indiquent qu’environ 76 000 billets ont d’ores et déjà été vendus.