Chez Red Bull on envisage aussi une année sabbatique pour Verstappen !

Max Verstappen pourrait bien mettre un terme provisoire à sa carrière en Formule 1 fin 2025, selon un des consultants de Red Bull qui continue à aider les équipes depuis l’Autriche, Franz Tost, l’ancien directeur de Toro Rosso et AlphaTauri.

Juste après la naissance de sa petite Lily et avoir couru à Miami, le quadruple champion du monde s’est rendu comme nous vous le rapportions samedi sur le Nürburgring en Allemagne, plus précisément sur le légendaire et périlleux tracé de la Nordschleife.

Sur le circuit, bien qu’il ne soit pas titulaire d’une licence pour courir dans cette catégorie, il a pris place au volant de la Ferrari 296 GT3 de Verstappen.com Racing, préparée par Emil Frey Racing, pour une séance d’essais officielle du championnat Nürburgring Langstrecken (NLS).

Pour que la participation reste discrète, la voiture de Verstappen a été officiellement engagée sous le pseudonyme de Franz Hermann, même si sa présence au volant a rapidement été dévoilée.

On en sait plus sur l’objectif du pilote Red Bull lors de ce test : obtenir le permis obligatoire DMSB Nordschleife, afin de participer à des épreuves comme les 24 Heures du Nürburgring.

Selon Franz Tost, Verstappen a été "immédiatement deux secondes plus rapide que les autres" lors d’un récent test avec la même voiture.

Tost, toujours consultant pour les activités F1 de Red Bull, ajoute désormais que, plutôt que de rejoindre Mercedes ou Aston Martin l’année prochaine, Verstappen pourrait prendre une année sabbatique loin de la Formule 1.

"Cela a été évoqué par plusieurs consultants non sans fondement. J’imagine bien Max prendre une année sabbatique et observer calmement qui a le mieux appliqué la nouvelle réglementation châssis et les nouveaux moteurs d’un point de vue technique. Puis revenir en 2027."

"Car une chose est sûre : tout le monde veut Max dans son équipe s’il peut l’avoir. D’abord, parce qu’il rend chaque équipe nettement meilleure. Et deuxièmement, pour empêcher les autres équipes de l’avoir."

Verstappen lui-même, cependant, minimise non seulement cette théorie, mais aussi les rumeurs selon lesquelles il pourrait activer une clause de sortie liée à la performance dans son contrat et quitter Red Bull.

"J’ai un contrat jusqu’en 2028 et après, cela dépend des projets qui se présentent et de leur intérêt."

"Après mon premier titre, j’ai dit que tout ce que j’obtiens maintenant est un bonus, et je le vois toujours ainsi. Je continuerai tant que j’y prendrai plaisir."