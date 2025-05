De Monaco à Montréal, toutes les gommes de Pirelli F1 entreront en piste

Pirelli a informé les équipes de F1 son choix de composés pour les trois courses qui se dérouleront de fin mai à mi-juin.

Les six composés homologués cette année par le fournisseur mondial de pneumatiques de Formule 1 seront utilisés : à Monaco et au Canada, le trio le plus tendre sera en piste, identique à celui du septième Grand Prix de la saison à Imola, tandis que le trio le plus dur sera disponible pour Barcelone.

Le choix des C4, C5 et C6 pour les deux circuits urbains n’est guère surprenant. Le C6 a été homologué fin 2024 spécifiquement pour offrir un plus large éventail de stratégies sur certaines courses où les forces exercées sur les pneus sont peu élevées, comme sur ces deux circuits. En effet, si la faible sévérité permet d’opter pour un mélange plus tendre que celui de l’an dernier, à Montréal, les vitesses de pointe élevées et les forces longitudinales importantes constitueront un test exigeant pour ce trio de composés, tout comme à Imola.

Les dépassements sont quasiment impossibles sur le circuit historique de Monaco, et il est peu probable qu’un composé de pneu fasse une grande différence dans une course où les vitesses sont très faibles et où la surface de la piste ne génère quasiment aucune dégradation des pneus. Ainsi, si les qualifications à Monaco sont généralement considérées comme les plus palpitantes de la saison, le dimanche est une autre histoire. C’est pourquoi la FIA et la F1 ont décidé d’imposer deux arrêts aux stands pendant la course cette année, tout en exigeant l’utilisation d’au moins deux composés différents.

Entre Monaco et Montréal se déroule un autre événement historique du calendrier, présent depuis 1991 : le Grand Prix d’Espagne. Le circuit de Barcelone en Catalogne est l’un des plus exigeants de l’année pour les pneus, en raison de son tracé, avec ses nombreux virages très rapides et longs, et des températures élevées qui entraînent généralement une dégradation thermique. Par conséquent, le trio de composés le plus dur s’impose : le C1 en dur, le C2 en médium et le C3 en tendre, la même sélection que celle utilisée cette année à Suzuka et Sakhir.