Cadillac F1 détaille l’état de construction de ses différentes usines

Avant de quitter de manière brutale et inattendue ses fonctions de directeur de Cadillac F1, Graeme Lowdon avait fait le point sur l’infrastructure actuelle de l’équipe, qui est toujours en cours de développement, et sur le développement de sa future usine aux Etats-Unis. General Motors a construit une nouvelle usine de Formule 1 à Fishers, dans la banlieue d’Indianapolis, tandis que son département moteur verra le jour dans la région de Charlotte où la société mère est déjà implantée.

Cadillac F1 opère à partir de plusieurs sites, principalement son centre de Silverstone au Royaume-Uni, tout en exploitant au mieux les installations de General Motors en Caroline du Nord et dans le Michigan, et utilise la soufflerie de Toyota à Cologne.

"Nous sommes toujours en train de construire" avait déclaré Lowdon il y a quelques jours à peine, sans se douter de son sort. "C’est comme construire l’avion tout en le pilotant, ou le navire pendant que nous naviguons dessus. Nous faisons toujours cela. Nous sommes toujours en train de construire des usines."

"À côté de mon bureau, il y a des bottes à embout d’acier et un casque de chantier, et nous allons visiter des sites de construction. Un très, très grand à Indianapolis, puis un plus petit à Silverstone. Et évidemment, la société du moteur construit aussi l’usine là-bas à Charlotte."

"Nous recrutons également toujours comme des fous, et il y a donc encore énormément de construction en cours. Et puis le deuxième trimestre de cette année nous a en quelque sorte permis de commencer à comprendre les points forts et les points faibles de la MAC-26, ainsi que les points forts et les points faibles de l’équipe sur le plan opérationnel."

"Nous aimons dire que chaque jour est un jour d’école. Si c’est un jour où nous n’avons rien appris, c’est un jour que nous avons gâché. Nous essayons donc simplement de trouver tous les domaines que nous pouvons améliorer et d’améliorer constamment, constamment."

"Et pour le moment, ce sont de gros morceaux parce qu’il y a tellement à faire et qu’il y a tellement de choses nouvelles également. Nous sommes donc assez loin de cette zone où l’on se contente de peaufiner les choses, là où je pense que beaucoup d’autres équipes sont probablement plus dans ce mode."

En ce qui concerne l’usine de Fishers, Lowdon a laissé entendre qu’il y aurait "d’autres annonces bientôt concernant le moment où diverses choses deviendront opérationnelles".

"C’est toujours en construction pour le moment. Ce sera échelonné, parce que cela fait 450 000 pieds carrés. Ce n’est pas petit" a-t-il dit, avant d’expliquer ce qui se passera à Fishers prochainement.

"De manière générale, oui. Toute la construction là-bas est très bien avancée, mais c’est un projet énorme. Il se passe également beaucoup de choses qui deviennent opérationnelles à Silverstone."