McLaren F1 était ’déçue’ de ne pas réagir plus vite à l’aileron Macarena de Ferrari

McLaren F1 a regretté son manque de réactivité face à l’aileron Macarena introduit par Ferrari puis par Red Bull en début de saison, l’équipe de Woking ayant mis du temps à produire sa propre version de l’aileron arrière inversé. Selon Neil Houldey, directeur technique lié à la performance, l’introduction de la réglementation technique 2026 a poussé les ingénieurs de la grille à explorer diverses solutions aérodynamiques.

Ferrari a dégainé la première son aileron (photo en bas) qui a suscité une vive attention avec sa capacité à pivoter à 180 degrés. Cette configuration inédite, pensée pour optimiser la vitesse de pointe en réduisant la traînée, a contraint la concurrence à revoir ses plans pour évaluer l’intérêt du concept.

Alors que Red Bull a peiné à lancer une version fiable de son aileron, McLaren a fait face à des complications techniques. Contrainte d’annuler un premier roulage lors des essais libres du Grand Prix d’Autriche en raison d’anomalies détectées au garage, l’équipe a retravaillé sa pièce avant d’effectuer un test probant en Hongrie (photo en haut).

"Nous avons été déçus de ne pas comprendre cela aussi rapidement que Ferrari, puis Red Bull" a reconnu Houldey. "Dès que nous l’avons vu, nous avons réalisé qu’il y avait une opportunité et nous l’avons étudiée pendant un moment."

"Mais il y a toutes ces améliorations majeures de performance proposées pour l’aileron, ce n’était donc pas notre projet principal, et nous travaillions dessus en arrière-plan. Nous avons effectué des tests en laboratoire, nous l’avons apporté lors des EL1 en Autriche, et nous avons découvert un problème dans le garage, nous l’avons donc rapporté à l’usine."

"Nous pensons avoir maintenant trouvé un concept qui fonctionne et nous avons créé une solution fiable. Nous comprenons certains des risques aérodynamiques liés à sa mise en œuvre."

L’ingénieur a expliqué pourquoi l’aileron Macarena provoque des difficultés : "C’est le fait que le temps d’activation pourrait être légèrement plus long, le fait qu’il faut un peu plus de temps pour que la charge aérodynamique revienne lorsque vous le réactivez."

Houldey a confirmé que le design de McLaren est toujours en bonne voie pour être installé sur la voiture dans un avenir proche de manière définitive. McLaren recherche en particulier une meilleure efficacité aérodynamique, à laquelle l’aileron arrière pourrait contribuer.

"Nous l’avons étudié tout en développant des ailerons arrière pour la performance, de manière générale. Nous essayons maintenant de trouver un moyen d’introduire ce concept dans notre nouvelle génération d’ailerons arrière, ce qui devrait se faire au cours des prochaines courses."