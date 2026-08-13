Steiner n’exclut pas un retour en F1 ’si un projet me plaît’

Après avoir dirigé Haas F1 pendant près de huit saisons et contribué à installer l’écurie américaine sur la grille de départ de la Formule 1, Gunther Steiner n’a pas totalement tourné la page. Désormais engagé dans d’autres projets, l’Italien de 61 ans se dit prêt à retrouver le paddock si une opportunité suffisamment stimulante se présente, mais pas question pour lui de revenir simplement pour occuper un poste.

Steiner pourrait-il un jour retrouver un rôle en Formule 1 ? L’ancien directeur de l’écurie Haas n’écarte pas cette possibilité, à condition que le projet soit suffisamment ambitieux pour éveiller son intérêt.

Steiner a été l’une des figures centrales de l’aventure Haas en Formule 1. Il a occupé le poste de directeur de l’équipe américaine depuis ses débuts dans la discipline, en 2016, jusqu’à son départ à l’issue de la saison 2023.

Cette séparation est intervenue après une saison particulièrement difficile, Haas ayant terminé dernier du championnat Constructeurs, sur fond de désaccords rapportés entre Steiner et le propriétaire de l’écurie, Gene Haas. Durant son passage en F1, l’Italien était néanmoins devenu l’un des personnages les plus reconnaissables du paddock.

Interrogé dans le podcast Up To Speed sur la possibilité de le revoir un jour en Formule 1, Steiner s’est montré très clair sur ses conditions.

"Oui. Je reviendrai s’il y a un projet qui me plaît," explique-t-il. "Je le dis toujours : pour simplement revenir et faire un travail, ce sera non."

Pour Steiner, la perspective d’occuper simplement un poste ne constitue pas une motivation suffisante. Son parcours des dernières décennies s’est justement construit autour de projets à développer et à façonner, plutôt que sur la recherche d’une fonction particulière.

"Il y a tellement de choses que j’aime faire. Et si vous regardez les dix, quinze dernières années de ma vie, voire même les vingt dernières années, il s’agissait toujours de projets. Ce n’était pas de chercher un travail," poursuit-il.

"Parce que simplement faire un travail, ce n’est pas… Je ne dirais pas que c’est ennuyeux pour moi, mais il n’y a pas assez d’excitation."

Cette philosophie explique en partie la trajectoire suivie par Steiner depuis son départ de Haas. Après avoir passé une grande partie de sa vie dans les paddocks et les garages, avec des expériences allant du rallye à la Formule 1, le quinquagénaire s’est notamment lancé dans un nouvel univers en devenant propriétaire de l’équipe Tech3 en MotoGP.

Malgré cette nouvelle aventure, Steiner reste donc ouvert à un retour en Formule 1. Mais il faudrait que celui-ci représente un véritable défi et lui permette de construire quelque chose.

"Il faut que ce soit quelque chose qui me mette vraiment au défi," affirme-t-il.

"Un projet, cela signifie quelque chose que vous pouvez façonner vous-même, décider de ce que vous allez en faire. Pas simplement arriver dans une équipe. Je ne vis pas pour une fonction ou un titre. Je me fiche complètement du titre du poste. Je veux un rôle qui me motive."

L’essentiel, pour Steiner, reste donc le contenu de la mission et la possibilité de laisser son empreinte sur un projet. Une approche qui correspond à plusieurs étapes de sa carrière.

"Pour moi, c’est faire quelque chose que j’aime faire. C’est comme lorsque j’ai quitté Haas : je me suis lancé dans la télévision. Je ne savais même pas ce que cette industrie impliquait. Mais j’ai reçu une proposition et je me suis dit : ’Je vais essayer’."

Une nouvelle fois, Steiner a accepté de sortir de sa zone de confort. Avec une ambition assez particulière : se mesurer à l’un des visages les plus expérimentés de la télévision liée à la Formule 1.

"Je voulais être aussi bon que David [Coulthard], mais je n’y suis pas encore arrivé !," plaisante Steiner. "Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, vous savez... Non, c’est impossible !"

L’ancien directeur de Haas fait ainsi référence à David Coulthard, ancien pilote de Formule 1 devenu consultant et présentateur particulièrement régulier autour des Grands Prix.

Cette volonté de se confronter à quelque chose de nouveau rappelle également la manière dont Steiner avait abordé la création de Haas en Formule 1. À l’époque, nombreux étaient ceux qui doutaient de la capacité d’une nouvelle écurie à survivre dans un environnement aussi exigeant.

"Lorsque j’ai commencé une équipe de F1, on m’a dit : ’Vous n’y arriverez jamais. Personne ne peut faire ça, créer une nouvelle équipe de F1’. Avec ces ressources, ces moyens, ces méthodes,..."

La réponse de Steiner avait alors été à son image : directe et déterminée.

"Ok, je vais leur montrer alors ! Je pense donc qu’il était plus facile de lancer une équipe de F1 que de devenir aussi bon que David à la télévision !"