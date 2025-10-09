Procès McLaren F1 contre Palou : Brown monte le ton !

Le procès de McLaren F1 contre Alex Palou se poursuit et c’est la première apparition du PDG de McLaren, Zak Brown, devant le tribunal, qui était attendu.

L’Américain a comparu en début de semaine dans le cadre du procès en cours et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il s’est livré à un échange houleux avec l’avocat du pilote espagnol.

Pour rappel, en 2022, Palou a annoncé qu’il rejoindrait l’écurie McLaren Racing pour la saison suivante, contredisant ainsi un communiqué de presse publié par Chip Ganassi Racing, qui affirmait que Palou resterait en place pour 2023.

Palou (en photo ci-dessous) est finalement resté chez Chip Ganassi Racing et s’est imposé comme l’un des pilotes IndyCar les plus titrés avec quatre titres au cours des cinq dernières années.

Cependant, cela a incité McLaren Racing à réclamer environ 20 millions de dollars à la suite de la violation présumée du contrat par Palou, et le procès a débuté la semaine dernière.

Brown a été interrogé par l’avocat de Palou, Nick De Marco, qui a déclaré que l’Américain avait l’habitude de faire de "fausses promesses d’accession à la F1 avant de les trahir".

De Marco a souligné que Palou avait signé un contrat avec McLaren dans l’intention d’accéder à la F1, mais qu’il avait commencé à perdre confiance après que l’équipe eut confirmé la présence d’Oscar Piastri pour la saison 2023 aux côtés de Lando Norris.

Brown a répondu qu’il n’avait "jamais fait miroiter de faux espoirs à Alex" et ne lui avait jamais dit "qu’il serait pris en considération pour 2023."

"Il y avait une certaine possibilité de rejoindre la F1."

Dans sa déposition, Brown a exposé son projet d’offrir une opportunité en F1 à Palou.

Piastri et Norris ayant signé pour courir en tant que titulaires, Palou était considéré au cas où l’un des pilotes tomberait malade ou se blesserait, les empêchant ainsi de courir.

Brown a également affirmé qu’un autre plan consistait à faire passer Palou titulaire pour 2024 si Piastri ne parvenait pas à obtenir les résultats escomptés lors de sa première saison.

De Marco a accusé l’Américain d’être "évasif et malhonnête", et lors d’un échange houleux, l’avocat a rétorqué que Brown disait "des absurdités, inventées sur le moment", ce qui a conduit Brown à affirmer que c’était De Marco qui "disait des absurdités."

Le procès se poursuit et Palou comparaitra à la barre des témoins plus tard dans la semaine.