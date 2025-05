Hill : Norris doit arrêter de faire ’le gentil garçon’ et être ’tranchant’

Le champion du monde de F1 1996, Damon Hill, a appelé Lando Norris à se montrer plus "tranchant" après sa dernière bataille avec Max Verstappen au Grand Prix de Miami.

Norris a passé plusieurs tours coincé derrière Verstappen, alors que les deux hommes se battaient pour la deuxième place. Comme son coéquipier Oscar Piastri, Norris a passé six tours derrière Verstappen avant de le dépasser, mais il a perdu beaucoup plus de temps.

Lorsque Piastri et Norris ont dépassé Verstappen, neuf secondes les séparaient. Si Norris a réduit l’avance de Piastri à quatre secondes en fin de course, cela n’a pas suffi à empêcher l’Australien de remporter sa troisième victoire consécutive.

Norris a lui dû regretter un incident avec Verstappen au premier tour, qui l’a rétrogradé à la sixième place. Il a réussi à remonter mais s’est retrouvé coincé derrière Verstappen.

Norris a tenté d’être agressif à plusieurs reprises, mais a mal évalué son freinage dans le virage 11 à un moment donné et a dû rendre la place à Verstappen.

"Il doit abandonner son approche du « gentil garçon ». Il y a quelque chose à faire, il faut qu’il fasse une différence. J’ai l’impression que lorsqu’on repense à l’Autriche, c’était l’année dernière, quand il se battait avec Max, il s’est mis en position de vulnérabilité et il en est ressorti assez mal."

"Il fait des commentaires du genre : ’Je veux toujours gagner, mais je veux toujours être un gentil garçon’. Eh bien, l’important n’est pas d’être gentil, mais d’être efficace."

"Il s’agit d’être précis dans sa façon de gérer quelqu’un comme Max. Tranchant. Parce qu’il ne vous fera pas de concessions. Maintenant, il a aussi Oscar, et Oscar est un peu plus… Son sens de la course semble un peu plus efficace contre quelqu’un comme Max."