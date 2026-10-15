Camara raconte comment il a gagné sa place en F1 après ’deux journées très intenses’

Rafael Camara s’apprête à réaliser son rêve de Formule 1 en rejoignant Haas pour la saison 2027, après avoir remporté une confrontation particulièrement disputée entre plusieurs candidats. Le jeune Brésilien de 21 ans revient sur les deux journées d’essais décisives organisées à Portimão, la pression qui accompagnait cette évaluation et sa surprise lorsque Ayao Komatsu lui a annoncé son recrutement. Il évoque également les sacrifices de ses parents, son choix de numéro et sa relation avec Kimi Antonelli, dont la réussite chez Mercedes constitue pour lui une source de motivation plutôt qu’un motif de frustration.

Haas a décidé de confier l’un de ses deux baquets à Rafael Camara pour 2027, en remplacement d’Esteban Ocon, qui quittera l’écurie américaine à l’issue de la saison.

Le Brésilien, membre de la Ferrari Driver Academy et actuel leader du championnat de Formule 2, a signé un contrat portant sur plusieurs saisons.

Il a été préféré à trois autres candidats évalués pendant l’été sur le circuit de Portimão, au Portugal : les réservistes de Haas Ryo Hirakawa et Jack Doohan, ainsi que Leonardo Fornaroli, jeune pilote soutenu par McLaren.

Oliver Bearman devrait pour sa part conserver le deuxième volant de Haas en 2027, même si sa prolongation reste à officialiser.

Camara pourrait également réaliser une performance remarquable dans les catégories de promotion. Après son titre en Formule 3, il est bien placé pour remporter celui de Formule 2 dès sa première saison, reproduisant ainsi l’exploit de son compatriote Gabriel Bortoleto, sacré successivement dans les deux championnats lors de ses années de débutant.

Mais avant de se mesurer aux meilleurs pilotes du monde, Camara a dû convaincre Haas qu’il possédait les qualités nécessaires pour franchir cette nouvelle étape.

La décision de Haas s’est jouée lors d’une séance d’évaluation organisée à Portimão, où plusieurs pilotes ont eu l’occasion de prendre le volant d’une ancienne monoplace de Formule 1.

Ayao Komatsu, directeur de l’écurie, a expliqué que Camara avait démontré "bien plus qu’une simple vitesse brute" au cours de ces essais.

Le Brésilien devait pourtant découvrir simultanément un circuit, une voiture et une équipe, tout en sachant que ses performances pouvaient déterminer son avenir en Formule 1.

Une situation particulièrement exigeante qu’il a abordée en essayant de rester concentré sur son travail.

"Ce furent deux journées très intenses," a-t-il expliqué après l’annonce de son recrutement.

"On savait que ces essais allaient être importants et qu’il fallait répondre présent, d’une certaine manière. Il fallait être performant pendant ces deux journées, avec un nouveau circuit, une nouvelle voiture et une nouvelle équipe. J’ai donc essayé d’apprendre tout ce que je pouvais le plus rapidement possible et de tout mettre en application."

Au-delà de la difficulté technique, Camara reconnaît avoir dû gérer une pression considérable. Quatre pilotes avaient obtenu l’occasion de convaincre Haas, et chacun savait qu’un baquet pour 2027 était en jeu.

"Il y avait aussi énormément de pression, donc j’ai vraiment essayé de rester concentré, de prendre du plaisir et de profiter au maximum de ce moment. Je pense qu’au final, j’étais satisfait du travail que j’avais accompli. J’étais content de moi."

"Je pense avoir fait le maximum de ce que je pouvais faire et, quel que soit le résultat, j’aurais quand même été satisfait, parce que j’avais donné tout ce que je pouvais."

Camara estime que cette approche lui a permis d’aborder les essais avec davantage de sérénité, malgré les enjeux.

"Je pense que lorsque vous restez vous-même et que vous êtes capable de faire les choses à votre manière, vous pouvez être satisfait de cela. Donc oui, je pense que ce furent deux belles journées."

"Tu es sûr ?" : Camara surpris par l’appel de Komatsu

Les semaines précédant l’annonce ont été marquées par de nombreuses spéculations concernant l’identité du futur pilote de Haas. Camara savait qu’il figurait parmi les candidats, mais il n’avait aucune garantie d’obtenir le volant. Le Brésilien affirme donc avoir été véritablement surpris lorsque Komatsu l’a contacté pour lui annoncer qu’il avait été retenu.

L’appel est arrivé alors qu’il se trouvait à Milan.

"Ayao m’a appelé alors que j’étais à Milan, et la première chose que je lui ai dite, c’était : ’Tu es sûr ?’," a-t-il raconté avec le sourire.

La nouvelle a évidemment provoqué une immense joie, d’autant que ses parents se trouvaient également sur place. Camara a ainsi pu leur annoncer personnellement qu’il allait devenir pilote de Formule 1.

"Évidemment, j’étais très heureux. J’étais simplement extrêmement enthousiaste, puis je suis allé l’annoncer à mes parents, qui séjournaient également là-bas. J’ai donc pu leur dire en personne, et nous nous sommes pris dans les bras. C’était une belle étreinte."

Pour le jeune Brésilien, cette réussite représente bien davantage qu’un accomplissement personnel.

Il insiste sur les sacrifices consentis par sa famille pour lui permettre de poursuivre une carrière dans le sport automobile, alors même que ses parents n’étaient pas issus de cet univers.

"Je suis extrêmement heureux, particulièrement pour mes parents. Ils ont fait énormément de sacrifices pour transformer ce qui était la passion d’un enfant en quelque chose de concret. Nous ne venons même pas du monde du sport automobile. Nous ne savions pas vraiment quel chemin il fallait suivre pour arriver jusqu’ici. Je suis donc très fier d’être là aujourd’hui et je profite simplement du moment."

Le numéro 50, faute de pouvoir récupérer le 5

Camara a également confirmé le numéro qu’il utilisera lors de ses débuts en Formule 1. Le Brésilien portera le numéro 50 sur sa Haas en 2027. Il aurait initialement souhaité choisir le 5, mais celui-ci est déjà utilisé par son compatriote Gabriel Bortoleto, pilote Audi.

Camara a donc dû se tourner vers une autre possibilité et a finalement retenu le 50 pour sa première saison dans la catégorie reine.

L’arrivée de Camara en Formule 1 lui permettra également de retrouver Kimi Antonelli, qu’il a déjà affronté au cours de sa carrière dans les catégories de promotion.

Le pilote italien a accédé à la F1 plus tôt que lui, en rejoignant Mercedes, avant de s’imposer comme l’un des principaux protagonistes de la saison 2026.

Mais Camara assure n’avoir jamais éprouvé de jalousie ou de frustration face à la progression de son ancien rival.

Il considère au contraire que chaque pilote suit son propre parcours et que la réussite d’Antonelli est parfaitement méritée.

"Je pense que chacun a son propre rythme. Je suis simplement très heureux de ce qu’il a accompli. Je pense qu’il mérite vraiment ce qui lui arrive. C’est quelqu’un qui travaille dur et qui est aussi une personne très sympathique."

Le Brésilien espère désormais avoir l’occasion de renouer avec leur rivalité en Formule 1. Après s’être affrontés dans les formules de promotion, les deux pilotes pourraient de nouveau se retrouver en lutte sur la piste, cette fois au plus haut niveau.

"Je ne vois tout simplement aucun aspect négatif. Je ne vois que le positif et j’espère qu’un jour nous pourrons nous battre l’un contre l’autre."

"C’est vraiment agréable de voir Kimi cette année. Ce qu’il accomplit est vraiment incroyable. C’est certain que cela me donne de la motivation pour continuer à travailler dur et à m’améliorer."

Malgré son admiration pour le pilote Mercedes, Camara ne souhaite pas faire de ses performances une référence pour sa propre première saison. Le contexte sera en effet différent, puisqu’il rejoindra Haas, une écurie dont les ambitions et les moyens ne sont pas identiques à ceux de Mercedes.

Le Brésilien préfère donc se concentrer sur sa progression personnelle, son adaptation à la Formule 1 et sa capacité à exploiter au mieux les opportunités qui se présenteront.

"Je vais simplement essayer de tirer le maximum de l’année prochaine, d’apprendre et de faire en sorte que ce soit une bonne saison."