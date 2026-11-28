Williams F1 n’a pas réussi à franchir le cap de la Q1 lors des qualifications du Grand Prix du Qatar, Carlos Sainz et Alex Albon devant se contenter des 17e et 18e places. Si l’Espagnol regrette d’avoir été gêné par le trafic dans la préparation de sa dernière tentative, son équipier s’interroge sur la dégradation du comportement de sa FW48 au fil de la séance, potentiellement liée à des dommages sur son fond plat. Les deux pilotes reconnaissent néanmoins que leur monoplace ne disposait pas d’une marge de progression importante sur le circuit de Losail.

Carlos Sainz a notamment éprouvé des difficultés à placer ses pneumatiques dans leur fenêtre de fonctionnement optimale avant de lancer son dernier tour rapide en Q1.

L’Espagnol a manqué de peu une qualification pour la deuxième phase de la séance, mais reconnaît que même dans des circonstances idéales, il n’aurait probablement pas été en mesure de tirer beaucoup plus de performance de sa Williams.

"Cela a été une séance de qualifications délicate aujourd’hui. Il était important pour nous d’effectuer un tour de sortie des stands sans encombre, mais nous avons rencontré du trafic en préparant notre dernière tentative, ce qui signifie que les pneumatiques n’étaient pas dans leur fenêtre idéale pour le dernier tour rapide. C’est dommage de manquer la Q2 pour une si petite marge, mais même avec une préparation parfaite, il ne restait pas grand-chose à tirer de la voiture", explique Sainz.

Le pilote Williams espère toutefois que les contraintes pneumatiques spécifiques au Grand Prix du Qatar permettront à son équipe de profiter de certaines opportunités stratégiques en course.

"Pour demain, nous avons conservé deux trains de pneumatiques durs, ce qui, je pense, est une bonne décision. Il sera difficile de marquer des points à la régulière, mais avec deux arrêts aux stands et davantage de variables demain, nous essaierons de tirer le meilleur parti de toutes les opportunités qui se présenteront à nous."

Albon s’interroge sur la dégradation du comportement de sa Williams

Alex Albon a quant à lui réalisé son meilleur chrono dès sa première tentative en Q1, sans jamais parvenir à retrouver les mêmes sensations au volant de sa FW48 par la suite.

Le Thaïlandais espère que les dommages subis par son fond plat au cours des qualifications expliquent cette évolution du comportement de sa monoplace, faute de quoi Williams devra comprendre les raisons d’un changement aussi important au cours d’une même séance.

"Nous avons un peu souffert avec la voiture aujourd’hui. Mon premier tour a été de loin le meilleur de la séance et, à partir de là, cela a été un peu un casse-tête. Je sais que nous avons subi quelques dégâts sur le fond plat durant les qualifications et j’espère que c’est la cause, sinon je suis un peu inquiet quant aux raisons pour lesquelles la voiture a autant changé", confie Albon.

Le pilote Williams estime également que la gestion du graining constituera l’un des principaux enjeux de la course de dimanche à Losail.

Malgré sa 18e place, Albon se montre toutefois relativement satisfait du niveau de compétitivité affiché par son équipe sur un circuit dont les caractéristiques ne sont pas particulièrement favorables à la FW48.

"Les pneumatiques sont également un élément important et c’est une course qui se jouera sur le graining. Nous savions que ce circuit allait être difficile et, honnêtement, je m’attendais à ce que ce week-end soit pire. Je suis assez content que nous ayons une avance assez confortable sur les Cadillac et que nous soyons plus proches du milieu de peloton que ce à quoi nous nous attendions, je pense, mais en même temps, il est évident que nous avons encore un peu de travail à faire."

Vowles estime que ses deux pilotes ont atteint les limites de la FW48

James Vowles, le directeur de Williams F1, estime que Carlos Sainz et Alex Albon ont tous les deux exploité l’intégralité du potentiel disponible de leur monoplace lors des qualifications du Grand Prix du Qatar.

"Carlos et Alex ont tiré tout ce qu’ils pouvaient de la voiture aujourd’hui. Les écarts étaient faibles, mais cela n’a tout simplement pas suffi pour nous permettre d’accéder à la Q2. Dans le cas des deux pilotes, nous étions vraiment à la limite pour parvenir à faire fonctionner les pneumatiques. Il y avait encore un peu de performance à aller chercher dans des circonstances absolument idéales, mais la réalité est que nous n’avions pas le rythme aujourd’hui", reconnaît Vowles.

Williams va désormais chercher à améliorer l’équilibre de ses monoplaces pour la course dans le cadre des possibilités offertes par la réglementation du parc fermé, afin de permettre à ses deux pilotes d’exploiter au mieux les éventuelles opportunités stratégiques qui se présenteront dimanche.

"Nous allons examiner les choses durant la nuit pour voir ce que nous pouvons faire de plus pour améliorer l’équilibre pour les pilotes, et nous ferons tout notre possible durant la course demain."