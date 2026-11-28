Haas F1 a réalisé des progrès particulièrement encourageants au fil du week-end du Grand Prix du Qatar, au point de permettre à Oliver Bearman de décrocher une 11e place inespérée lors des qualifications à Losail. Le Britannique a célébré son dernier tour comme s’il venait de signer la pole position, tandis qu’Ayao Komatsu estime qu’il s’agit probablement de sa meilleure prestation en qualifications depuis ses débuts avec l’écurie américaine. Rafael Câmara, également parvenu à atteindre la Q2, s’est qualifié 15e mais reculera de trois places sur la grille de départ après avoir gêné Gabriel Bortoleto.

Après une première journée d’essais libres particulièrement difficile, durant laquelle Haas F1 avait éprouvé d’importantes difficultés à trouver un équilibre satisfaisant avec sa VF-26, l’écurie américaine est parvenue à faire progresser sa monoplace à chaque séance.

Oliver Bearman et Rafael Câmara ont tous les deux réussi à franchir le cap de la Q1, le Britannique terminant cette première phase des qualifications en 11e position, tandis que son équipier brésilien a obtenu son billet pour la Q2 grâce au 14e meilleur temps.

Bearman a ensuite manqué de peu une qualification pour la Q3, décrochant la 11e place grâce à un chrono de 1’23"367 réalisé lors de sa deuxième tentative en Q2, avec un train de pneumatiques tendres neufs.

Le Britannique n’a pas caché sa joie à l’issue de cette prestation, d’autant plus importante que Haas F1 est engagée dans une lutte particulièrement serrée avec Audi pour la septième place du championnat des constructeurs.

"J’ai célébré cela comme si c’était un tour pour la pole position, mais ce n’était que la 11e place. Nous avons clairement fait mieux que ce que nous avons réalisé récemment en qualifications. J’étais vraiment surexcité, nous sommes engagés dans une lutte serrée avec Audi et j’ai réussi à assembler un tour tellement bon que la 11e place est un résultat incroyable pour nous", confie Bearman.

"Nous ferons de notre mieux, la soirée sera longue, donc nous devons réaliser une course sans problème, mais pour le moment, je suis simplement heureux pour l’équipe."

Câmara pénalisé de trois places sur la grille de départ

Rafael Câmara a quant à lui signé le 15e meilleur temps des qualifications. Le Brésilien avait commencé la Q2 avec un train de pneumatiques tendres déjà rodés avant de repasser par les stands pour chausser un train de gommes neuves, avec lequel il a réalisé son meilleur chrono en 1’23"863.

Le pilote Haas ne pourra toutefois pas s’élancer depuis cette position dimanche. Les commissaires sportifs de la FIA lui ont infligé une pénalité de trois places sur la grille de départ pour avoir gêné son compatriote Gabriel Bortoleto dans le dernier virage du circuit lors de la Q2.

"Alors que la voiture n° 5 [Bortoleto] approchait du virage 16, la voiture n° 51 [Camara] se trouvait sur la trajectoire idéale, alors qu’elle effectuait un tour de rentrée aux stands," ont-ils noté. "Les données télémétriques de la voiture n° 5 montrent que cela a entraîné une perte d’adhérence du train arrière pour son pilote à l’entrée du virage 16 ; celui-ci a également dû réduire son accélération, ce qui a conduit à une vitesse plus faible en sortie de virage. Les commissaires considèrent qu’il s’agit d’un cas manifeste de gêne inutile et appliquent la sanction prévue en pareille circonstance."

Câmara prendra donc le départ du Grand Prix du Qatar depuis la 18e position, une sanction d’autant plus regrettable qu’Audi constitue la principale adversaire de Haas F1 au championnat des constructeurs en cette fin de saison.

Le jeune Brésilien a néanmoins apprécié de pouvoir bénéficier de trois séances d’essais libres disputées dans des conditions relativement constantes pour poursuivre son apprentissage de la Formule 1, tout en profitant de l’expérience de son équipier.

"Cela a clairement été plus calme ce week-end et le fait d’avoir trois séances avec des conditions constantes a rendu les choses un peu plus faciles. C’était bien de travailler avec Ollie et je pourrai certainement apprendre beaucoup de choses en vue de l’année prochaine. Dans l’ensemble, les qualifications se sont bien déroulées, même si la deuxième tentative en Q2 aurait pu être meilleure, donc nous verrons où nous aurions pu progresser", explique Câmara.

Le pilote Haas s’attend désormais à une course particulièrement exigeante, aussi bien sur le plan physique qu’en matière de gestion des pneumatiques, ces derniers étant soumis à d’importantes contraintes dans les nombreux virages rapides de Losail.

"Physiquement, ce ne sera pas une course facile, et ce n’est surtout pas facile avec les pneumatiques. Nous devons garder cela à l’esprit et essayer de nous préparer du mieux possible pour être prêts demain."

La meilleure prestation de Bearman en qualifications selon Komatsu ?

Ayao Komatsu, le directeur de Haas F1, s’est montré particulièrement satisfait de la réaction de son équipe après les difficultés rencontrées lors des deux premières séances d’essais libres vendredi.

Le Japonais souligne que les ingénieurs de l’écurie américaine ont réussi à améliorer significativement le comportement de la VF-26 à chacune des séances disputées depuis le début du week-end, alors même que la base de réglages initialement retenue pour Losail était loin d’être satisfaisante.

"Si je résume notre samedi par rapport à là où nous étions hier, tout le monde a fait un travail fantastique. Les EL3 ont constitué un net progrès par rapport aux EL2, et les qualifications ont constitué un nouveau pas en avant. On peut dire que nous avons commencé les EL1 trop loin de là où nous aurions dû être, mais à chaque séance, sans exception, l’équipe a réalisé des progrès significatifs."

Komatsu a également tenu à saluer le travail accompli par Rafael Câmara, qui bénéficie au Qatar de son premier véritable week-end de Grand Prix classique disputé sur piste sèche.

Malgré la difficulté du circuit de Losail, le jeune Brésilien est déjà parvenu à trouver de bonnes sensations dans la majorité des virages du tracé qatari.

"Pour Rafa, il s’agit vraiment de son premier week-end normal sur le sec et, comme c’est un circuit assez difficile, il a fait du très bon travail. Il n’y a que quelques virages dans lesquels il éprouve encore des difficultés."

Ayao Komatsu s’est toutefois montré encore plus élogieux concernant la prestation d’Oliver Bearman, dont chacun des quatre tours effectués lors des qualifications a impressionné le directeur de l’écurie américaine.

"Quant à Ollie, quelle séance de qualifications de sa part ! Chacun de ses quatre tours, absolument chacun d’entre eux, était fantastique. C’est probablement la meilleure prestation en qualifications que nous ayons vue de sa part. Si quelqu’un nous avait dit auparavant que nous serions 11es, je ne l’aurais pas cru. Ollie a atteint son meilleur niveau exactement au bon moment, chaque fois qu’il prenait la piste, il progressait."

L’objectif de Haas F1 consiste désormais à convertir cette performance en un bon résultat dimanche, alors que chaque point pourrait s’avérer déterminant dans sa lutte avec Audi au championnat des constructeurs.

"Notre attention se porte désormais sur la nécessité de convertir cela en un bon résultat à l’arrivée. Ce ne sera pas une course facile, avec d’importantes limitations concernant les pneumatiques, donc nous devons vraiment être à la hauteur demain."