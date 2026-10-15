Haas F1 explique en quoi Camara a fait la différence face à Fornaroli et Doohan

Haas a choisi de miser sur Rafael Camara pour la saison 2027 de Formule 1, et Ayao Komatsu assure que cette décision repose avant tout sur les performances du jeune Brésilien. Opposé à plusieurs candidats lors d’une évaluation organisée à Portimão, le pilote de 21 ans aurait impressionné l’écurie américaine par sa vitesse naturelle, sa capacité d’adaptation et son sang-froid. Le directeur de Haas explique pourquoi Camara a pris le dessus sur Leonardo Fornaroli, Jack Doohan et Ryo Hirakawa, tout en reconnaissant que son futur pilote devra encore progresser dans certains domaines.

Actuel leader du championnat de Formule 2, Rafael Camara fera ses débuts en Formule 1 en 2027 au volant d’une Haas, en remplacement d’Esteban Ocon, qui quittera l’écurie à l’issue de la saison.

Le Brésilien a été préféré au champion en titre de F2 Leonardo Fornaroli, ainsi qu’aux pilotes de réserve de Haas, Jack Doohan et Ryo Hirakawa.

La sélection s’est notamment jouée lors d’une séance d’évaluation organisée en août sur le circuit de Portimão, au Portugal, dans le cadre d’un programme TPC (Testing of Previous Cars), qui permet aux équipes de faire rouler des monoplaces des saisons précédentes.

Pour Komatsu, le résultat de cette confrontation ne laissait guère de place au doute.

Interrogé ce soir après l’annonce de l’arrivée de Camara, Ayao Komatsu a expliqué que la vitesse du Brésilien avait constitué l’argument décisif.

"Il était le plus rapide. C’est une réponse très simple. Absolument, oui. Il a été impressionnant."

"J’ai toujours dit que nous choisirions un pilote sur la base de ses performances. Et au cours de ces évaluations, Rafa a simplement démontré une vitesse et un ressenti incroyables. C’est donc ce qui a primé sur absolument tout le reste."

Le fait que Camara appartienne à la Ferrari Driver Academy a facilité les contacts avec Haas, qui entretient depuis longtemps une relation technique avec la Scuderia.

Komatsu précise toutefois que cette proximité n’a pas déterminé le choix final.

Il rappelle que l’écurie avait déjà bénéficié de cette collaboration pour évaluer Oliver Bearman, aujourd’hui titulaire chez Haas.

"Nous entretenons de bonnes relations avec Ferrari, comme vous le savez tous, mais cela signifie simplement que nous avons accès aux pilotes de la Ferrari Driver Academy. Par exemple, lorsque nous avons fait rouler Ollie lors des EL1 au Mexique, c’était en grande partie grâce à cette relation. Ensuite, il nous a vraiment impressionnés. Nous lui avons donc fait disputer six séances d’EL1 l’année suivante, puis nous avons eu l’occasion de le recruter pour 2025."

Le parcours de Camara a suivi une logique comparable, avec une observation attentive de ses résultats dans les catégories inférieures avant une première véritable évaluation au volant d’une Haas.

"C’était la même chose avec Rafa. Nous suivions sa progression. Ses qualifications, notamment à Monaco et à Montréal, et ce qu’il a accompli cette année ont été très impressionnants. Notre relation avec Ferrari nous a donc donné la possibilité d’avoir accès à Rafa."

Une vitesse naturelle que Komatsu estime impossible à enseigner

C’est finalement le test de Portimão qui a convaincu Haas de confier un baquet à Camara.

Komatsu reconnaît qu’engager un débutant comporte toujours une part de risque, mais estime que le potentiel du Brésilien justifie ce choix.

"Ensuite, lors de l’essai TPC à Portimão, il a tout simplement été exceptionnel. Je n’ai donc pas d’inquiétudes majeures. Bien sûr, il y a des risques dans tout ce que l’on fait, quelle que soit la décision prise. Mais pour moi, nous voulions vraiment choisir quelqu’un qui possède cette vitesse et ce ressenti naturels, parce que ce sont des qualités qui ne s’enseignent pas."

Le Japonais ne considère cependant pas son futur pilote comme un produit déjà parfaitement abouti.

En Formule 2, Camara a parfois affiché une excellente gestion des pneumatiques et une grande maîtrise en course, mais ses performances n’ont pas toujours été aussi régulières.

Komatsu estime notamment que son sens de la course peut encore être amélioré.

"Si vous regardez certaines courses de F2, il pilote parfois très bien, avec une bonne gestion des pneumatiques, mais ce n’est pas toujours le cas. Parfois, son sens de la course peut être amélioré, mais je pense que ce sont des aspects sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. En revanche, nous ne pouvons pas enseigner le ressenti, n’est-ce pas ? Ce ressenti, il l’a."

Cette qualité s’est particulièrement manifestée à Portimão, où les conditions de piste ont constamment évolué pendant les essais. Camara a pourtant réussi à adapter son pilotage sans se laisser perturber.

"C’était très, très clair lors des essais de Portimão, parce que les conditions de piste changeaient constamment. La température de la piste, les conditions de vent, et en plus de cela, nous avions aussi un problème de vibrations des pneumatiques."

"Toutes ces variations et toutes ces difficultés auxquelles il a été confronté, il les a vraiment très bien évaluées, avec beaucoup de calme et de professionnalisme. Globalement, c’était donc un choix évident pour nous."

Bearman devrait rester chez Haas en 2027

L’arrivée de Camara devrait permettre à Haas d’aligner deux pilotes issus de la Ferrari Driver Academy la saison prochaine. Oliver Bearman est en effet pressenti pour poursuivre l’aventure avec l’écurie américaine et disputer sa troisième saison complète en Formule 1.

Sa prolongation n’a toutefois pas encore été officialisée. Komatsu affirme que la volonté de Haas est bien de conserver le Britannique, dont il salue la progression depuis ses débuts.

"Je ne peux pas entrer dans certains détails contractuels, mais en ce qui me concerne, bien sûr que j’aimerais continuer avec Ollie. C’est un talent incroyable et il a montré une progression remarquable. Il a démontré qu’il était prêt à devenir un leader d’équipe. Et puis il y a aussi sa performance à Singapour, qui était vraiment très impressionnante."

Le directeur de Haas laisse entendre que les discussions sont suffisamment avancées pour envisager une annonce prochaine, même si quelques points restent à régler.

"Ce n’est qu’une question de calendrier. Il s’agit simplement de finaliser certains détails. Mais oui, notre intention est de continuer avec Ollie, et l’annonce officielle interviendra en temps voulu."

Deux talents comparables, mais des qualités différentes

Ayao Komatsu établit plusieurs parallèles entre Camara et Bearman, notamment concernant le potentiel que Haas avait identifié chez chacun avant de lui confier un volant.

Il estime que les deux jeunes pilotes suscitent un enthousiasme comparable, même si leurs qualités se sont révélées dans des circonstances très différentes.

"En ce qui concerne le potentiel que nous voyons, je dirais que c’est tout aussi enthousiasmant. C’est très, très similaire. Mais dans le détail, je pense que c’est différent, parce que ce qui m’avait le plus impressionné chez Ollie, c’était sa manière de comprendre la situation dans son ensemble, de comprendre son rôle et d’exécuter ce qu’on lui demandait lors des EL1 au Mexique, alors qu’il découvrait une F1 pour la première fois."

Pour Bearman, Haas avait surtout été impressionnée par sa maturité et sa capacité à remplir les objectifs d’une séance d’essais libres dans un environnement inconnu. Camara, lui, a dû démontrer ses qualités lors d’une confrontation directe destinée à départager plusieurs candidats.

"C’est un scénario très différent de celui qu’a connu Rafa à Portimão, où il s’agissait clairement d’une évaluation comparative. C’était la première fois qu’il montait dans notre voiture. Donc, en matière de vitesse, ce qui nous a enthousiasmés, c’était vraiment sa vitesse."

Komatsu revient ensuite sur la qualité qui l’a le plus marqué chez le Brésilien : sa capacité à ressentir les variations d’adhérence et à adapter immédiatement son pilotage.

"Mais ce qui nous a vraiment impressionnés chez Rafa, c’est sa capacité à évaluer ces conditions, parce qu’il faut avoir un ressenti extrêmement précis de la voiture et de son adhérence pour pouvoir juger des conditions qui évoluent en permanence."

"Les conditions changeaient à chaque minute, à chaque tour. Aucun tour ne ressemblait au précédent. C’était impressionnant. Mais il savait aussi qu’il participait à une évaluation comparative et il a réussi à créer autour de lui un environnement lui permettant de se concentrer sur ce qu’il devait faire, sans être obsédé par le résultat."

Le directeur de Haas souligne également la manière dont Camara a abordé cette évaluation sur le plan mental. Plutôt que de chercher à impressionner à tout prix, le Brésilien s’est concentré sur les éléments qu’il pouvait maîtriser.

"Il s’est concentré sur ce qu’il devait faire pour rester lui-même, obtenir sa meilleure performance, comprendre les mécanismes qui lui permettaient d’y parvenir, puis les mettre en application. C’était très impressionnant."

"Ce qui est enthousiasmant, c’est tout simplement le potentiel, la manière dont nous pouvons progresser ensemble, développer son talent et lui permettre d’exprimer pleinement ses capacités. C’est ce facteur commun qui est passionnant."

Une première séance EL1 avant la fin de l’année ?

Haas n’a pas encore décidé si Camara participera à une séance d’essais libres avant la fin de la saison 2026. Interrogé sur cette possibilité, Komatsu a indiqué que la question restait "à confirmer", précisant que l’écurie disposait encore de temps pour prendre sa décision.

Le Japonais souhaite néanmoins s’appuyer sur l’expérience acquise avec Bearman pour préparer l’arrivée de son nouveau pilote. La situation est toutefois différente, puisque le Britannique avait pu accumuler plusieurs séances d’EL1 avec Haas avant ses débuts comme titulaire en 2025.

Camara, de son côté, est encore relativement peu connu de l’équipe.

"C’est une situation différente, puisque nous avions eu accès à Ollie tout au long de l’année grâce à plusieurs séances d’EL1. Nous ne connaissons pas Rafa aussi bien que nous connaissions Ollie avant qu’il entame sa première saison complète. C’est enthousiasmant, mais je pense que nous devons simplement nous concentrer sur la personne que nous avons devant nous."

"Nous devons comprendre qui est Rafael Camara, ce qui lui permet de bien fonctionner, dans quelles conditions il s’épanouit et quels sont les éléments auxquels nous devons faire attention. Je pense que ce sera un processus d’apprentissage pour nous deux."

"Mais nous tirons tous les enseignements possibles et une immense confiance de la manière dont nous avons travaillé avec Ollie pendant sa saison de débutant et cette année, pour développer son talent, améliorer sa régularité et progresser ensemble."

L’écurie entend donc utiliser cette expérience pour faciliter l’intégration de Camara, tout en évitant de considérer que les deux pilotes doivent être accompagnés de manière identique.

"C’est la Formule 1, il faut saisir chaque occasion d’apprendre pour améliorer la situation. Toutes les leçons récentes que nous avons tirées avec Ollie, nous allons les mettre au service de Rafa. Mais avant toute chose, nous devons comprendre Rafael Camara en tant qu’individu. Lui aussi est un débutant, mais ce sont deux personnes différentes."