La prolongation de contrat d’Oliver Bearman chez Haas F1, a pris beaucoup plus de temps que prévu. Désaccords sur le salaire, volonté de Bearman de se sécuriser une place chez Ferrari à moyen terme…. Les négociations semblent avoir été rudes, au point de déclencher des rumeurs, infondées, de transfert du Britannique chez Alpine F1 ! Tout est rentré dans l’ordre il y a quelques jours, avec l’officialisation de la prolongation d’Oliver Bearman pour l’an prochain. Mais ce retard n’est-il pas le signe d’un certain malaise dans l’équipe ?

Dans le paddock du Qatar, le directeur d’écurie Ayao Komatsu a tenu à mettre les points sur les « i » : Haas F1 n’a jamais envisagé un autre pilote qu’Oliver Bearman pour faire équipe avec Rafael Câmara l’an prochain. Mais alors, pourquoi avoir pris autant de temps à conclure l’affaire ?

« Cela a toujours été notre intention : nous voulions continuer avec Ollie, et il voulait continuer avec nous. Cela a simplement pris plus de temps que prévu pour diverses raisons, donc je suis très heureux que ce soit réglé avant la fin de saison. »

Ayao Komatsu ne sera hélas pas très disert… Il préfère développer pour expliquer en quoi, selon lui, Oliver Bearman est le pilote qu’il faut à Haas F1 l’an prochain.

« Tout le monde voit la progression d’Ollie. Il a gagné en régularité en fin de saison dernière et il a très bien relevé le défi de cette nouvelle réglementation. Nous avons traversé une période difficile en milieu d’année après avoir pris une mauvaise direction avec nos évolutions. La voiture n’était pas assez compétitive, alors qu’Ollie pilotait très bien. C’était très frustrant pour lui de se retrouver bloqué derrière des voitures plus lentes ou de subir un mauvais arrêt aux stands. Pourtant, dès le drapeau à damier, il changeait d’état d’esprit pour motiver et soutenir l’équipe. »

C’est pourquoi Ayao Komatsu pense qu’Oliver Bearman pourra être le leader d’équipe de Haas F1 l’an prochain : mais à seulement 21 ans, le Britannique pourra-t-il vraiment assumer le rôle de pilote numéro 1 ?

« C’est la marque d’un vrai leader : au moment où il aurait pu crier que la voiture n’était pas bonne, il disait aux gars de rester soudés, de garder la tête haute et de croire en eux. Toute l’équipe apprécie cette classe et cette qualité. »

« Je ne sais pas si "s’appuyer sur lui" est le bon terme, mais c’est une progression naturelle et très rapide au fil des deux dernières saisons. Sa manière de gérer l’adversité, de fédérer et de motiver l’équipe lui vient naturellement. Il va continuer à progresser dans ce domaine et nous grandissons ensemble. »

Oliver Bearman aura donc une tâche paradoxale face à Rafael Câmara l’an prochain : il devra le guider, l’aider à progresser… tout en le battant bien sûr à plate couture chaque week-end ! Autrement, sa réputation pourrait en souffrir.

Comment Ayao Komatsu a-t-il jugé les débuts de Rafael Câmara lors de ses premiers Grands Prix en F1 ? Décevants, avec notamment un premier Grand Prix cataclysmique à domicile, à Interlagos, certes dans des conditions dantesques ?

« Ses débuts sont très bons, alors que nous l’avons jeté dans le grand bain. Au Brésil, pour sa course à domicile sur un circuit très technique et sous la pluie, nous savions que ce serait difficile. Mais nous l’avons signé pour 2027 parce qu’il a un talent naturel élevé, qu’il est rapide et qu’il apprend vite. On en a vu un aperçu en EL3 et en qualifications sous la pluie, avec des pneus pluie et intermédiaires qu’il n’avait jamais essayés sur une F1 : malgré sa sortie de piste à la fin, c’était très solide. »

« En course, dans une voiture difficile avec des drapeaux bleus, ses tours clairs étaient très bons. Ensuite à Las Vegas, sans roulage sur le sec au départ, il a tout de suite été dans le rythme en EL1, et sa performance dans les virages en course a été brillante. Il apprend très vite, et même sur un circuit où notre voiture est en difficulté, son travail en essais libres a encore été très bon. »

En étant titularisé chez Haas dès cette fin de saison, Rafael Câmara a dû faire une croix sur le titre en F2… Mais il n’a pas été difficile d’y renoncer, explique Ayao Komatsu.

« Cela n’enlève rien à la Formule 2, où il faisait un travail formidable en menant le championnat après Bakou. Évidemment, s’il avait eu tout le loisir de le faire, il aurait voulu aller au bout et décrocher le titre. Mais une fois l’opportunité en Formule 1 présentée, disputer ces quatre courses sur quatre circuits très différents constitue la meilleure préparation possible pour la saison prochaine. Les enseignements sont immenses, y compris sur le plan physique pour orienter sa préparation hivernale. C’est une occasion inestimable, nous étions tous sur la même longueur d’onde et la décision a été évidente. »