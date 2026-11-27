Haas F1 a connu une première journée d’essais libres compliquée au Grand Prix du Qatar, Rafael Câmara et Oliver Bearman terminant respectivement 17e et 18e des EL2 sur le circuit de Losail. L’écurie américaine a notamment éprouvé des difficultés à trouver un équilibre satisfaisant avec sa VF-26, aussi bien sur les tours rapides que sur les longs relais, même si les changements apportés entre les deux séances ont permis d’améliorer la situation. Haas a également profité des EL1 pour valider le fonctionnement de son nouvel aileron arrière de type ’Macarena’ en vue de la saison 2027.

Oliver Bearman et Rafael Câmara ont commencé leur journée par la découverte du tracé qatari de 5,419 kilomètres et de 16 virages au volant de la VF-26, le Brésilien effectuant quant à lui ses débuts en compétition sur ce circuit.

Lors des EL1, disputés en fin d’après-midi, les deux pilotes Haas ont d’abord utilisé les pneumatiques durs de Pirelli avant de chausser les gommes tendres, avec lesquelles ils ont réalisé leurs meilleurs chronos respectifs. Câmara a signé un 15e temps, tandis que Bearman a terminé 17e.

Les EL2, disputés sous les projecteurs de Losail, ont offert des conditions plus représentatives de celles des qualifications de samedi et de la course nocturne de dimanche.

Les deux pilotes ont commencé cette deuxième séance avec un relais en pneumatiques mediums, reconnaissables à leur flanc jaune, avec lesquels ils ont finalement réalisé leurs meilleurs chronos de la soirée. Câmara s’est classé 17e, encore une fois devant Bearman.

Bearman peine à trouver le bon équilibre avec sa VF-26

Oliver Bearman reconnaît avoir éprouvé d’importantes difficultés à trouver des réglages satisfaisants sur le circuit de Losail, aussi bien dans les conditions représentatives des qualifications que dans celles de la course.

"Pour être honnête, cela a été une journée difficile. Nous avons vraiment eu du mal à trouver un bon équilibre avec la voiture, aussi bien avec peu de carburant qu’avec beaucoup de carburant. J’ai eu le sentiment que nous avions fait quelques progrès au moment des EL2, le tour que j’étais en train de faire avec les pneus tendres avant le drapeau rouge me procurait enfin des sensations correctes", explique Bearman.

Le pilote Haas a également été confronté à un phénomène de graining sur ses pneumatiques, qui a affecté le déroulement de son programme sur les longs relais.

"Avec beaucoup de carburant, nous avons traîné une partie des dommages que j’avais infligés au pneumatique lors du premier relais, avec du graining. Je pense que la voiture est définitivement meilleure qu’elle ne l’était lors des EL1, nous progressons, donc nous verrons ce que demain nous réserve."

Câmara poursuit son apprentissage du circuit de Losail

Rafael Câmara se montre relativement satisfait de sa première journée de roulage sur le circuit qatari, malgré le manque de compétitivité apparent de sa Haas.

Le Brésilien, qui a devancé son équipier lors des deux séances d’essais libres, se réjouit d’avoir pu mener à bien son programme et d’avoir progressivement gagné en confiance sur un tracé particulièrement exigeant.

"Nous avons eu deux séances sans problème et nous avons pu dérouler notre programme et faire tout ce que nous voulions. Dans l’ensemble, nous avons beaucoup appris pour demain et cela a été très productif. Ce n’est pas un circuit facile, mais à chaque séance, je m’habitue davantage à tout cela et on peut prendre un peu plus de risques, particulièrement avec les zones de dégagement plus larges ici", souligne Câmara.

Le jeune pilote Haas estime néanmoins qu’il dispose encore d’une importante marge de progression personnelle, parallèlement au travail que doit effectuer son équipe pour améliorer le comportement de la VF-26.

"Nous devons continuer à travailler et essayer d’améliorer la voiture, et de mon côté, il y a également beaucoup de choses à examiner, donc nous allons continuer à travailler et être prêts pour la suite."

Komatsu davantage rassuré par les progrès réalisés lors des EL2

Ayao Komatsu, le directeur de Haas F1, a confirmé que les caractéristiques du circuit de Losail avaient exposé des limitations de la VF-26 sensiblement différentes de celles rencontrées sur les autres tracés du calendrier.

Le Japonais reconnaît que son équipe était partie d’une base de réglages trop éloignée de ce dont les deux pilotes avaient besoin lors de la première séance.

"Cela a été un vendredi difficile, car les limitations de la voiture sont très différentes ici de celles rencontrées sur n’importe quel autre circuit. Lors des EL1, je pense que nous étions trop loin du compte en matière de réglages, mais les deux pilotes ont fait ce qu’ils pouvaient et nous avons amélioré la voiture pour les EL2. Ollie, en particulier, était plus satisfait. Des deux côtés du garage, nous avons essayé quelques choses différentes et je pense que nous avons pu apprendre les uns des autres."

Si Komatsu se montre désormais davantage rassuré concernant les perspectives de Haas pour la suite du week-end, le rythme de course constitue encore un domaine dans lequel l’écurie américaine devra impérativement progresser durant la nuit.

"Nous devons encore améliorer les choses, mais je me sens beaucoup mieux après les EL2. Nous devons travailler sur le rythme de course, nous avons du travail à faire dans ce domaine, mais tout s’est déroulé sans problème et nous avons recueilli toutes les données, donc il est temps de se mettre au travail."

Haas valide son aileron arrière ’Macarena’ en prévision de 2027

Au-delà de la préparation du Grand Prix du Qatar, Haas F1 a également profité de la première séance d’essais libres pour tester son nouvel aileron arrière de type ’Macarena’, dont le système d’aérodynamique active repose sur un principe de basculement.

L’écurie américaine avait déjà tenté d’évaluer cette solution le vendredi du Grand Prix de Las Vegas, mais n’avait pas été en mesure d’actionner le dispositif pour en vérifier le fonctionnement.

Ce nouvel essai réalisé à Losail a cette fois permis aux ingénieurs de Haas de mener à bien les vérifications souhaitées.

Interrogé sur les résultats de ce test et sur les perspectives d’introduction de cette solution pour la saison 2027, Ayao Komatsu s’est montré particulièrement satisfait du travail accompli par son équipe.

"Oui, le test s’est bien déroulé, en réalité. Nous avions essayé de l’introduire à Las Vegas le vendredi et nous avions roulé avec, mais évidemment, nous n’avions pas pu l’ouvrir une seule fois à cause de la pluie. C’est donc pour cette raison que nous le faisons ici", explique Komatsu.

L’aileron arrière testé par Haas ne présente toutefois pas un niveau d’appui aérodynamique adapté aux caractéristiques du circuit de Losail et ne sera donc pas utilisé pour le reste de ce week-end de course.

"Ce n’est pas le bon niveau d’appui aérodynamique, donc nous n’allons pas l’utiliser en course, mais la vérification de son fonctionnement a été effectuée. Et je pense que nos gars ont fait du très, très bon travail. Nous avons vraiment poussé notre organisation pour que cet aileron arrière soit testé avant la fin de cette année, afin que nous puissions aborder l’hiver avec confiance en vue de l’année prochaine."