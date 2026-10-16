’S’il se dit aussi bon que Max, qu’il le prouve !’ : Norris recadré après ses erreurs

Depuis son titre mondial, Lando Norris affiche une confiance et une assurance nouvelles, allant jusqu’à se considérer au niveau de Max Verstappen et à revendiquer une rémunération comparable à celle des plus grandes stars de la Formule 1. Mais cette attitude ne convainc pas Ralf Schumacher. L’ancien pilote allemand estime que le Britannique doit désormais démontrer ses ambitions en piste, en commettant moins d’erreurs et en exploitant pleinement le potentiel de sa McLaren.

Sacré champion du monde en 2025, Lando Norris semble avoir gagné en assurance depuis son premier titre en Formule 1. Le pilote McLaren se montre désormais plus affirmé dans ses déclarations, aussi bien lorsqu’il évoque sa place dans la hiérarchie des pilotes que sa valeur sur le marché.

Le Britannique a notamment laissé entendre qu’il méritait une rémunération comparable à celle des plus grandes stars du championnat et qu’il se considérait au même niveau que Max Verstappen.

Des déclarations qui n’ont pas échappé à Ralf Schumacher, déjà critique envers Norris ces dernières semaines.

Consultant F1 pour Sky Deutschland, l’ancien pilote estime que de telles ambitions impliquent nécessairement des exigences sportives particulièrement élevées.

"Il affirme qu’il devrait gagner autant que Max Verstappen, parce qu’il est aussi bon que Max Verstappen," a expliqué Schumacher.

"S’il se dit aussi bon que Max, alors il doit aussi tirer le maximum de sa voiture. Et ce n’est pas vraiment le cas je crois."

Les dernières prestations du pilote McLaren n’ont en effet pas convaincu Schumacher, qui estime que Norris a commis trop d’erreurs récemment.

L’ancien pilote cite notamment le Grand Prix de Singapour, dont le week-end Sprint a été marqué par plusieurs incidents impliquant le Britannique. Lors de la course courte, Norris est entré en collision avec son équipier Oscar Piastri, un épisode qui a suscité de nombreuses réactions.

Le Grand Prix a ensuite été marqué par une autre tentative d’attaque infructueuse de la part du champion du monde en titre. Pour Schumacher, ces incidents illustrent un manque de précision incompatible avec le niveau d’excellence revendiqué par Norris.

"S’il est aussi bon que Max, il faut aussi effectuer des manœuvres de dépassement correctes," a insisté l’Allemand.

"Je pense que la déception née en Malaisie, avec cet épisode embarrassant dans le bac à graviers, a pesé, et voilà qu’un nouvel incident survient avec Oscar. Force est de constater qu’une telle série de mésaventures n’est jamais arrivée à Max."

Au-delà des incidents en piste, Ralf Schumacher est également revenu sur le comportement de Norris face aux médias après le Sprint de Singapour.

Le Britannique avait adopté un ton particulièrement incisif dans ses échanges avec les journalistes, une attitude que l’ancien pilote juge excessive.

"J’aime bien quand Lando se montre un peu insolent, mais là, il est allé trop loin."

"Parfois, il faut simplement l’accepter et être capable de dire en direct : ’Oui, d’accord, c’était ma faute’."

"Il s’est excusé dimanche soir, certainement sous la pression de son équipe. Cet incident sera assurément discuté, afin de garantir qu’une telle situation ne se reproduise plus. J’estime que l’écurie porte également une part de responsabilité."

"À un stade aussi avancé de la saison, l’équipe devrait dire : ’ne gâchez rien maintenant, restez à vos positions et assurez les points’."