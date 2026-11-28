Lewis Hamilton ne se montre guère optimiste concernant ses perspectives de remontée lors du Grand Prix du Qatar, après avoir décroché la neuvième place des qualifications à Losail. Le septuple champion du monde estime que Ferrari a fait du mieux possible avec les performances dont elle dispose ce week-end, mais reconnaît que la SF-26 ne possède désormais plus d’avantage dans les virages face à ses principales concurrentes pour compenser son déficit en ligne droite. Le Britannique s’attend par ailleurs à une course relativement pauvre en dépassements, notamment en raison du fonctionnement de l’aérodynamique active.

Alors que Ferrari a connu sa pire séance de qualifications de la saison en matière de rythme pur selon Frédéric Vasseur, Lewis Hamilton refuse de parler de frustration au moment de dresser le bilan de son week-end au Qatar jusqu’à présent.

Le pilote britannique continue de prendre du plaisir au volant sur le circuit de Losail, mais reconnaît que la recherche d’un équilibre satisfaisant avec sa monoplace constitue un problème récurrent pour Ferrari cette saison.

L’écurie italienne éprouve notamment des difficultés à disposer d’une voiture performante dès ses premiers tours de roue, sans avoir à consacrer une partie importante des essais libres à la recherche de réglages adaptés.

"Je veux dire, cela n’a pas été frustrant. Nous avons simplement été lents. Piloter sur ce circuit reste amusant. Cela a été un peu difficile de placer la voiture dans une bonne fenêtre de fonctionnement en matière d’équilibre. Je pense que cela a été un défi pour nous cette année : arriver avec la voiture et ne pas avoir à la modifier", explique Hamilton.

Plus préoccupant encore aux yeux du septuple champion du monde, Ferrari ne semble désormais plus disposer de l’avantage dont elle pouvait bénéficier dans les virages pour compenser une partie de son déficit de performance en ligne droite.

Hamilton avait pourtant estimé jeudi au Qatar que Ferrari avait disposé du meilleur châssis cette saison. Le Britannique constate aujourd’hui que Mercedes a pris l’ascendant dans les virages, tandis que les autres équipes qui devancent la Scuderia à Losail affichent également des performances au moins équivalentes dans ce domaine.

"Trop souvent, nous nous retrouvons à chercher quelque chose d’invisible et nous essayons de travailler sur la voiture du mieux que nous pouvons, mais nous perdons également du temps en ligne droite. Et nous sommes maintenant arrivés à un stade de l’année où Mercedes est plus rapide dans les virages. Tous les gars devant nous sont aussi rapides, voire plus rapides, dans les virages de ce circuit."

Hamilton estime donc que Ferrari a exploité au mieux les moyens dont elle disposait lors des qualifications, sans pour autant être en mesure d’expliquer entièrement l’ampleur de son retard sur les équipes de tête.

"Donc oui, je pense que nous avons fait du mieux possible avec ce que nous avons, mais pour une raison ou une autre, nous sommes très loin du compte, et nous n’avons pas les meilleurs pneumatiques, le meilleur appui aérodynamique, ni le revêtement de piste qui nous convient le mieux. Je pense que nous devons nous assurer de réaliser une course correcte pour essayer de résister à tout cela."

Hamilton s’attend à un train de monoplaces en course au Qatar

Interrogé sur la possibilité de prendre davantage de plaisir dimanche en effectuant quelques dépassements pour remonter dans la hiérarchie, Lewis Hamilton s’est montré relativement sceptique concernant les opportunités qu’offrira le circuit de Losail.

Le Britannique rappelle que les précédentes éditions du Grand Prix du Qatar n’avaient déjà pas donné lieu à beaucoup de dépassements, malgré la présence du DRS, et estime que les caractéristiques de la réglementation aérodynamique de 2026 ne devraient pas améliorer la situation.

"Ce n’est pas vraiment un circuit sur lequel vous pouvez faire grand-chose. Ce n’est pas vraiment le circuit le plus enthousiasmant lorsqu’il s’agit de faire la course. Si vous regardez les années précédentes, il n’y a pas eu de dépassements, ou très peu, et auparavant nous avions le DRS. Même avec le DRS, il n’y en avait pas beaucoup, mais maintenant nous sommes tous en mode ligne droite dans ces zones."

Malgré ces perspectives peu réjouissantes, Hamilton assure toutefois qu’il fera tout son possible pour remonter depuis sa neuvième place sur la grille de départ.

"Je pense que vous verrez simplement, très probablement, une file de voitures. Et puis les voitures qui sont devant nous disposent d’énormément de puissance. Mais quand on veut, on peut, donc je vais donner tout ce que je peux pour essayer de remonter."