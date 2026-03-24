Cadillac F1 doit ’rester réaliste sur l’ampleur’ du travail à accomplir

Cadillac F1 a réussi de belles performances en ce début de saison, avec une arrivée pour Sergio Pérez en Australie, et une double arrivée pour lui et Valtteri Bottas en Chine. Aussi impressionnants que soient ces premiers jalons, l’équipe entame désormais le long et difficile travail pour aller chercher le reste des équipes.

L’ampleur du défi que représente le fait de partir de zéro dans les années 2020 ne doit pas être sous-estimée, compte tenu de la taille et de la complexité des équipes de F1 modernes. Et finir quatre fois sur six départs, en incluant le sprint de Chine, est un très bon point de départ.

Graeme Lowdon, le directeur du team, se veut prudent quant à la suite de la saison, mais il reconnait que se montrer au niveau de certaines autres équipes, et notamment Aston Martin, n’était pas attendu.

"Nous devons rester réalistes sur l’ampleur de la difficulté" confie Lowdon à The Race. "Mais il est vraiment encourageant de voir que nos objectifs sont déjà en train de passer de finir la course à réellement affronter d’autres équipes, et cela est arrivé beaucoup plus tôt que je ne l’avais anticipé."

"Il y a énormément d’apprentissages par lesquels toute nouvelle équipe doit passer, et ce sont des étapes douloureuses. Chaque équipe de ce paddock est passée par là, à tester la résistance des systèmes et des procédures, et il n’y a aucun moyen d’accélérer cela."

"On ne peut pas copier cela sur une autre équipe, nous devons faire cet apprentissage nous-mêmes. C’est extrêmement condensé et très visible lorsqu’il s’agit d’une nouvelle écurie. Le fait que nous cochions effectivement toutes ces cases ’première fois’, du shakedown aux essais, en passant par la réalisation de distances de course et l’arrivée d’une voiture à Melbourne, montre simplement que nous avons une plateforme solide sur laquelle nous construire."

"Cela doit être l’objectif de toute nouvelle équipe arrivant dans la discipline. Le défi change pour nous maintenant. Nous savons que nous avons des fondations solides, c’est donc à nous de construire dessus, et cela demande juste beaucoup de travail acharné."

Cadillac a rencontré de nombreux problèmes en ce début de saison, mais le Britannique n’est pas surpris ni frustré par cela : "Quand nous étions à Melbourne, nous avons fêté notre premier anniversaire. Nous grandissons en public, sous une surveillance étroite et avec beaucoup d’attentes."

"Nous portons une marque très célèbre et il est donc naturel d’avoir ces attentes. Mais tout le monde doit grandir, que ce soit un enfant ou une équipe de course, il faut passer par là et certaines choses arrivent inévitablement."

"Nous devons simplement traverser ces étapes. Nous disons toujours que chaque jour est une leçon et si nous n’apprenons rien, c’est que nous faisons quelque chose de mal. Nous continuons donc d’apprendre, de pousser et de construire l’équipe."

Le GP de Miami, début mai, sera un moment clé car Cadillac prévoit d’intégrer son premier package d’évolutions sur la MAC-26. Avec l’annulation des deux Grands Prix précédents, l’équipe américaine va avoir une manière différente de travailler.

"Nous aurons des évolutions à Miami. Je n’en connais pas encore tous les détails car il est probable que le changement de calendrier modifie une partie de notre approche sur ces mises à jour, et je suis sûr que ce sera la même chose pour tout le paddock."

"En termes d’écart, tout compte fait, c’est utile car tout est nouveau, les systèmes, les processus, la façon dont tout le monde travaille ensemble, donc avoir ce petit temps supplémentaire pour reprendre son souffle est bénéfique. Mais de la même manière, si les courses avaient eu lieu, nous étions fin prêts."

"Ce n’est donc pas forcément utile ou inutile, c’est juste différent. L’essentiel est que nous utilisions bien ce temps. Nous ne l’utilisons pas pour nous reposer, le rythme de ce que nous faisons continue pratiquement à la même cadence."