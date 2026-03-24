Antonelli : comment Ferrari a laissé filer son futur prodige chez Mercedes F1

La trajectoire fulgurante de Kimi Antonelli aurait pu s’écrire sous d’autres couleurs. Son père, Marco Antonelli, a en effet révélé que Ferrari avait eu l’opportunité de recruter le jeune Italien avant de finalement passer à côté.

Alors que l’enthousiasme grandit en Italie après la victoire du pilote de 19 ans, signée depuis la pole position à Shanghai, plusieurs voix – dont celle de l’ancien président Luca di Montezemolo – ont estimé que Ferrari aurait dû sécuriser son avenir bien plus tôt. Une occasion manquée qui trouve aujourd’hui un écho particulier.

"Kimi a été convoqué chez Ferrari comme jeune pilote de karting prometteur, repéré par Massimo Rivola," explique son père à Formula Passion. "Il avait 11 ans, et il a même essayé le simulateur à Maranello – le même que celui utilisé par les membres de l’académie. Tout était prêt."

Mais la décision finale a pris une autre direction.

"Maurizio Arrivabene, qui dirigeait alors le département compétition, a estimé que mon fils était encore trop jeune. Quelques mois plus tard, Mercedes nous a contactés et la suite appartient à l’histoire."

C’est donc Mercedes qui a saisi sa chance, intégrant Antonelli à son programme jeunes dès la fin de l’année 2017. Un choix aujourd’hui largement récompensé.

Le principal intéressé confirme ces premiers contacts avec Ferrari, tout en affichant une loyauté sans ambiguïté envers son équipe actuelle : "Je ne veux pas essayer de surpasser des légendes. Ferrari reste Ferrari, et cela le restera toujours."

"Je comprends tout l’amour que les tifosi me portent. Mais je pense que les fans en Italie seront aussi heureux de savoir que j’ai déjà trouvé ma famille chez Mercedes. Ce sont eux qui m’ont choisi et invité à les rejoindre quand j’étais encore adolescent, et ils m’ont offert les conditions pour continuer à progresser."

Revenant sur ses débuts, Antonelli ajoute : "J’ai eu des contacts avec Ferrari, mais j’étais très jeune à l’époque, 10 ou 11 ans. Mercedes, en revanche, me voulait vraiment et a saisi sa chance. Toto Wolff nous a contactés fin 2017 pour m’intégrer à leur programme. Et je leur suis très reconnaissant pour cette opportunité. "

Du côté de Mercedes, le choix d’accélérer la progression d’Antonelli n’a jamais été remis en question, malgré les critiques apparues l’an dernier quant à son manque supposé d’expérience.

"Je suis dans ce milieu depuis longtemps et il y a toujours des critiques," rappelle Toto Wolff auprès de La Gazzetta dello Sport. "Elles viennent souvent de personnes qui n’ont pas toutes les informations."

"Il n’y a pas beaucoup de pilotes capables de tout gagner dès le karting comme Kimi. J’ai suivi sa progression de près, donc je n’ai jamais considéré qu’il était risqué de le promouvoir directement."

Wolff souligne également l’importance de l’environnement du jeune pilote.

"Le seul danger avec les jeunes pilotes, c’est qu’ils ne soient pas prêts à gérer la pression de la Formule 1. Mais Kimi a toujours eu une structure excellente et une famille modèle autour de lui."

"Nous essayons de le faire évoluer dans un environnement performant, et ses parents connaissent très bien le sport automobile. Ils peuvent lui donner de bons conseils."

Enfin, Wolff reconnaît la portée symbolique du succès d’Antonelli pour l’Italie.

"Je savais que l’Italie attendait une victoire au plus haut niveau depuis longtemps."

"Aujourd’hui, un pilote est arrivé, qui est aussi une sorte de rock star, avec des valeurs importantes et un grand caractère. C’est tout ce qu’il faut pour réussir. Mais il ne faut pas lui mettre trop de pression maintenant."