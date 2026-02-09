Avec sa livrée 2026, Cadillac F1 ’met en avant ses valeurs’ et une identité

Cadillac F1 a dévoilé pendant la mi-temps du Superbowl, un des événements les plus regardés au monde et dont les pages de publicité sont les plus consultées, la toute première livrée de son histoire en Formule 1, qui débute en cette année 2026.

Une entrée en matière par la grande porte, tant le Superbowl est un événement important aux Etats-Unis, et même à l’échelle mondiale. Pour Cadillac, cette présentation est très importante et reflète les ambitions de la firme.

Graeme Lowdon, le team principal, s’est félicité de l’exposition médiatique de l’équipe en ce dimanche soir, alors que la saison de NFL se termine et que la saison de F1 va officiellement se lancer avec les tests de Bahreïn dans la semaine qui vient.

"Je suis extrêmement fier de dévoiler les couleurs de notre bolide de Formule 1 pour 2026. Notre équipe se caractérise par son ambition audacieuse et son leadership en matière d’innovation" a déclaré Lowdon.

"Des valeurs que nous avons mises en avant aujourd’hui en nous associant à l’un des événements sportifs les plus importants au monde sur le plan culturel, d’une manière jamais vue auparavant par une écurie de Formule 1."

Dan Towriss, le PDG de Cadillac F1 et de la structure TWG Global, dont on peut voir les logos de la division IA sur les flancs de la voiture, s’est lui aussi dit heureux de lancer un projet d’une telle envergure, dans la catégorie reine du sport automobile.

"Cette livrée représente bien plus qu’un simple motif peint ; elle représente qui nous sommes et ce que nous apportons à la Formule 1" a déclaré Towriss. "Chaque détail a été pensé : audacieux, moderne et indéniablement américain, tout en respectant l’héritage et la précision qui définissent ce sport."

"Le choix de dévoiler notre première livrée de course pendant le Super Bowl et au cœur de Times Square est un moyen de présenter notre identité au monde entier, à la croisée de la performance, de la culture et du divertissement, et de créer un lien avec les fans bien au-delà du paddock."

"La présentation de notre livrée officielle est une étape importante dans un parcours qui a commencé il y a plusieurs années : gagner notre place sur la grille de départ, constituer une équipe de classe mondiale et développer une voiture de course digne de la Formule 1", a déclaré Mark Reuss, président de GM.

"La dynamique s’accélère à l’approche de Melbourne et de nos débuts en Grand Prix. Pour GM, cette voiture de course incarne l’innovation, l’esprit et la fierté américains que nous voulons apporter sur la scène mondiale de la F1."

A noter que l’on ne connait toujours pas le nom de la nouvelle monoplace ! Peut-être tout à l’heure, vers 11 heures, lorsque Cadillac diffusera d’autres informations et les photos de la vraie voiture en piste à Bahreïn pour une journée de tournage promotionnel limitée à 200 kilomètres.

Retrouvez toutes les photos HD de la livrée de la Cadillac F1 de 2026 en cliquant ici.