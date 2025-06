Isack Hadjar vise ’la Q3 et les points’ au Grand Prix du Canada

Racing Bulls a signé de belles performances récemment, avec une belle récolte de points lors du triplé de courses. Avec 20 points, l’équipe de Faenza a inscrit davantage que Williams et Mercedes, et Isack Hadjar espère continuer sur cette très belle lancée au Canada ce week-end.

"Barcelone a été un autre grand week-end pour nous et a fait partie d’un triplé de courses européen extraordinaire. La voiture fonctionne bien et je suis impatient de reprendre le volant cette semaine au Canada" a déclaré le jeune Français.

"Ce sera la première fois que je conduirai à Montréal. C’est un circuit très particulier et ce sera certainement un défi, mais il n’y a aucune raison pour que la voiture ne fonctionne pas comme elle l’a fait lors des trois dernières courses. En tant qu’équipe, nous sommes confiants pour aller en course et nous battre pour une nouvelle Q3 et, je l’espère, pour les points."

Liam Lawson révèle qu’il a toujours adoré le Grand Prix du Canada quand il était enfant, et qu’il est heureux d’y courir désormais : "Je suis très excité à l’idée de participer à la semaine de course de Montréal. C’est une course très spéciale et un circuit qui figure au calendrier de la Formule 1 depuis très longtemps."

"Quand j’étais enfant, j’ai grandi en regardant le GP du Canada, où des pilotes ont remporté leurs premières victoires. Je suis venu à Montréal en tant que pilote de réserve l’année dernière et j’ai adoré la ville. Je suis donc impatient d’avoir l’occasion de courir pour la première fois sur le circuit ce week-end."

"Un changement de direction rapide et une bonne motricité"

Alan Permane, directeur de la compétition de Racing Bulls, explique les besoins en matière de réglages à Montréal : "Le Grand Prix du Canada est la dixième manche de la saison 2025, et nous nous y rendons après un triplé de courses européen réussi, impatients de voir comment la VCARB 02 se comportera sur un circuit qui diffère de la plupart des autres."

"Tous les virages du circuit Gilles Villeneuve sont peu rapides mais séparés par de longues lignes droites, ce qui signifie que le choix de l’aileron arrière est particulièrement important. Pour être rapide ici, la voiture doit être bonne au freinage, bien monter sur les vibreurs et avoir un changement de direction rapide et réactif, suivi d’une bonne motricité."

"Les pilotes doivent avoir une confiance maximale dans leur voiture, car le meilleur temps est obtenu en s’approchant des murs impitoyables des sorties des virages 4, 7, 9 et, bien sûr, du célèbre dernier virage avec son ’mur des champions’ qui attend de punir quiconque dépasse la limite de quelques millimètres."

"En raison du manque de virages à grande vitesse et de la surface lisse, la piste est relativement facile pour les pneus et Pirelli apportera à nouveau son nouveau composé C6 de 2025, ainsi que le C5 et le C4. Nous aurons plus d’un œil sur les prévisions météorologiques, car il y a souvent de la pluie à un moment ou à un autre du week-end à Montréal."