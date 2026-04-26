Horner et le MotoGP : simple visite ou premier pas ?

L’ancien directeur de Red Bull Racing, Christian Horner, a fait une apparition remarquée et inattendue dans le paddock du MotoGP à Jerez samedi, en compagnie du patron de la Formule 1, Stefano Domenicali.

Écarté de Red Bull dans la foulée du Grand Prix de Grande-Bretagne en 2025 après plus de deux décennies à la tête de l’équipe basée à Milton Keynes, Horner, aujourd’hui âgé de 52 ans, avait conclu en septembre 2025 un accord de départ estimé entre 80 et 100 millions de dollars avec la structure autrichienne.

Depuis, son nom circule avec insistance pour un retour en Formule 1. En janvier, Alpine F1 a confirmé qu’un groupe d’investisseurs incluant Horner figurait parmi les candidats intéressés par le rachat des 24 % de parts détenues par Otro Capital dans l’écurie.

Parallèlement, il est régulièrement associé à Aston Martin F1, où son ancien collaborateur Adrian Newey occupe désormais un rôle clé. D’après plusieurs informations, Horner serait en lice pour un poste au sein de l’équipe britannique, avec des contacts réguliers entretenus avec le président exécutif Lawrence Stroll. Ce dernier souhaiterait l’attirer dans une fonction de type directeur général, assortie d’une participation au capital.

Dans ce contexte, sa présence à Jerez aux côtés de Domenicali n’est pas passée inaperçue. Le dirigeant britannique en a profité pour retrouver Koji Watanabe dans le stand de l’équipe officielle Honda, en marge du Grand Prix d’Espagne MotoGP. Un clin d’œil à une collaboration fructueuse : Honda a motorisé Red Bull en Formule 1 de 2019 à 2025, une période marquée par quatre titres mondiaux consécutifs avec Max Verstappen, avant de s’engager dans un nouveau partenariat technique avec Aston Martin à partir de 2026.

Interrogé sur un éventuel intérêt pour un investissement en MotoGP, désormais sous le même giron que la F1 avec Liberty Media, Horner s’est montré enthousiaste : "J’ai toujours été un grand fan du MotoGP."

Profitant d’une période plus calme dans sa carrière, il explique sa démarche : "Comme j’ai un peu de temps, je me suis dit que c’était une bonne opportunité de venir voir le championnat de plus près."

"Évidemment, le MotoGP est désormais sous une nouvelle direction, commune avec la Formule 1, et c’est formidable de voir les motos et leur évolution."

Sa dernière visite remontait à loin : "La dernière fois que j’ai assisté à une course MotoGP, c’était à Estoril en 2005, donc cela remonte à un certain temps."

"Je pense que c’est une période très intéressante pour le MotoGP. Il traverse aussi une phase de transition avec ce nouveau propriétaire, donc je voulais venir voir cela de mes propres yeux."

Et le spectacle semble l’avoir convaincu : "Les courses sont superbes. C’est un grand spectacle. Les pilotes sont incroyables et les motos sont incroyables."

"Ce n’est qu’en le voyant en vrai que l’on réalise à quel point ces machines sont impressionnantes."

Convaincu du potentiel du MotoGP, il ajoute : "En tant que sport, il a énormément à offrir, donc j’espère que les équipes de Liberty, avec leur expérience en Formule 1, sauront en tirer parti."

"Je sais que Stefano est très passionné. Je suis ici avec lui, donc il y aura certainement des synergies."

À noter que Guenther Steiner a déjà franchi le pas vers le MotoGP l’an dernier, en menant un consortium ayant racheté l’équipe Tech3. Le pilote Alpine Pierre Gasly figure également parmi les investisseurs de ce projet, devenant ainsi le premier pilote de Formule 1 en activité à investir dans une équipe MotoGP.