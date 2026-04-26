Comment Schumacher a failli se retrouver devant la justice pour un accrochage

Un moment tristement célèbre de Michael Schumacher lui a attiré des ennuis avec la FIA, et presque avec la police. Bien qu’apprécié en dehors de la piste, il est indéniable que l’Allemand savait se faire des ennemis en piste.

Il a suscité de nombreuses controverses au cours de sa longue carrière de pilote, parmi lesquelles le Grand Prix d’Europe 1997, avec l’accrochage qu’il a provoqué pour essayer de faire abandonner Jacques Villeneuve et remporter le titre.

Une situation qu’il avait déjà provoquée en 1994, face à Damon Hill à Adélaïde, lorsque Schumacher avait commis une erreur coûteuse alors qu’il était en tête et endommagé sa Benetton. Sachant que le titre lui échappait, Schumacher a regardé dans ses rétroviseurs et a vu Hill plonger à l’intérieur pour le dépasser.

Le Britannique de Williams ignorant que la voiture de Schumacher était endommagée, il a tenté la manœuvre, ce qui a poussé son rival à prendre la décision désespérée de se déporter et de provoquer un contact avec la Williams. L’accrochage qui en a résulté a éliminé les deux pilotes et a donné à Schumacher son premier titre.

Ayant réussi son coup en 1994, il a récidivé en 1997 lorsque les circonstances se sont présentées. À 22 tours de la fin du Grand Prix d’Europe, Villeneuve a lancé son attaque et a plongé à l’intérieur de la Ferrari de Schumacher, pour voir Schumacher se rabattre sur lui et tenter la même ruse.

Au grand dam de Schumacher, la situation n’a fait que s’envenimer à partir de là. Le président de la FIA, Max Mosley, ayant promis une issue sévère pour quiconque tenterait d’influencer le résultat de la course au titre, Schumacher a été convoqué devant une réunion disciplinaire de la FIA et a été disqualifié par la suite du Championnat du Monde de F1 1997.

Le décret de la FIA sur la situation était que les actions de Schumacher "étaient délibérées mais non préméditées". Mais, le 6 janvier 1998, les procureurs en Allemagne ont lâché une bombe : ils exploraient la possibilité d’engager ou non des poursuites pénales contre Schumacher.

Étonnamment, l’accrochage de Schumacher avec Villeneuve a été examiné sur la base d’accusations possibles incluant la coercition et même la tentative de meurtre. Le bureau du procureur de Cologne, dirigé par Hans Bernhard Jansen du département de lutte criminelle, a expliqué cette démarche.

"Nous avons reçu une plainte écrite d’un citoyen allemand de Francfort demandant au parquet de vérifier si l’action de Schumacher était punissable. Une décision sera prise très bientôt" avait expliqué l’autorité.

Cependant, en l’espace de quelques jours, ce tumulte a également pris fin, les procureurs n’ont trouvé aucune preuve que le comportement de Schumacher sur la piste avait enfreint des lois.

"Une enquête sur le comportement de Schumacher n’a pas révélé d’acte criminel" a déclaré Jansen à Reuters, confirmant qu’aucune charge ne serait retenue contre Schumacher.

Schumacher lui-même a accepté la responsabilité de l’incident, admettant une erreur de jugement dans le feu de l’action : "Je suis humain comme tout le monde et j’ai malheureusement fait une erreur. Je n’en fais pas beaucoup mais je l’ai faite cette fois-ci."