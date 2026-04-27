L’éloignement entre Webber et Piastri est-il ’une évolution naturelle’ de leur relation ?

David Coulthard estime qu’il était logique pour Mark Webber de prendre du recul par rapport à son rôle de manager sur les circuits aux côtés d’Oscar Piastri. Le pilote McLaren F1 a annoncé un remaniement au sein de son équipe personnelle avant le début de la saison 2026.

Bien que Webber reste son manager, il s’est mis en retrait de son rôle de soutien sur les circuits pour se concentrer davantage sur les questions commerciales, et des doutes sont nés quant à la relation entre Webber et McLaren, après la possibilité de tensions autour des consignes chez McLaren l’année dernière.

David Coulthard peut comprendre, le cas échéant, que l’affaire soit devenue trop personnelle pour Webber et sa femme Ann Neal, qui était sa propre manager et l’a guidé pour aider Piastri, notamment quand ils l’ont fait sortir du giron Alpine pour lui offrir ses débuts avec McLaren en Formule 1.

"Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j’ai le sentiment que Mark et sa femme Ann se sont investis à 100 % non seulement pour amener Oscar sur la grille de Formule 1, mais pour l’y amener ailleurs que chez Alpine, là où un contrat aurait prétendument pu exister" a expliqué Coulthard dans le podcast Up To Speed.

"Ils l’ont donc fait entrer chez McLaren, l’ont aidé durant la phase initiale de son apprentissage de pilote de Grand Prix, puis sont montés sur le ring avec lui lors de ce débat public consistant à savoir si l’approche de McLaren, décidée par le PDG, le conseil d’administration et le directeur d’équipe, était la bonne pour nous offrir du spectacle en piste."

Coulthard soutient en revanche la stratégie de McLaren, qui a laissé ses pilotes se battre en 2025 sous le régime des fameuses ’papaya rules’ : "C’est là que tout se joue. Aucun d’entre nous n’aime voir un pilote recevoir l’ordre de s’effacer. Ils avaient le droit, comme ils l’ont fait, d’agir exactement comme ils l’entendaient."

"Les consignes d’équipe n’étaient pas autorisées quand j’ai débuté en Formule 1, même si elles existaient. À un moment donné, la FIA a modifié cela pour permettre aux écuries de donner des instructions dans l’intérêt de l’équipe."

"Ils n’ont donc rien fait d’autre que ce qu’il y avait de mieux pour McLaren. Mais en tant que fans de ce sport, et peut-être parce que j’ai moi-même vécu le fait de devoir m’effacer plusieurs fois pour des coéquipiers, nous ne voulions pas trop en voir."

"Après être monté sur le ring, ou pour reprendre une expression de Mark Webber, après avoir été ’dans les tranchées’ avec Oscar lors de sa première tentative pour le titre mondial, je pense qu’il est inévitable de vouloir prendre du recul et le laisser gérer."

"Car au bout du compte, personne ne peut être dans la voiture avec le pilote. Aucun manager, qu’il s’agisse de Keke Rosberg avec Mika Häkkinen ou de n’importe quel autre grand nom, ne peut changer cela, le pilote doit toujours y aller seul et faire son propre travail."

"Je ne pense pas que Mark ait pris sa retraite de la compétition de haut niveau pour soudainement se rendre sur 24 Grands Prix, non pas pour tenir la main d’Oscar, mais pour le guider dans les bons comme dans les mauvais moments. Je pense donc que c’est simplement une évolution naturelle vers cette nouvelle structure où Mark et Ann restent impliqués."