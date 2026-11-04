Alpine F1 : Gasly rêve d’un nouveau coup d’éclat à Interlagos, Minì le remplacera en EL1

Alpine F1 aborde le Grand Prix de São Paulo avec l’ambition de retrouver les points après un week-end frustrant à Mexico, où Pierre Gasly et Franco Colapinto n’ont pas réussi à concrétiser le potentiel de l’A526. Pour conclure cette série de trois courses sur le continent américain, l’écurie française retrouve un circuit d’Interlagos riche en souvenirs, notamment grâce à son double podium de 2024. Le tracé brésilien, réputé pour ses courses imprévisibles et ses conditions météorologiques changeantes, pourrait offrir de nouvelles opportunités à l’équipe. Avant cela, Gabriele Minì participera une nouvelle fois aux EL1, cette fois au volant de la monoplace de Gasly.

Après les rendez-vous d’Austin et de Mexico, Alpine met le cap sur São Paulo pour la dernière étape de la tournée américaine de la Formule 1. L’écurie française retrouve l’Autódromo José Carlos Pace, plus connu sous le nom d’Interlagos, un circuit qui occupe une place particulière dans son histoire récente comme dans celle de ses pilotes.

Construit entre deux lacs, auxquels il doit son nom, le tracé brésilien est installé dans une cuvette naturelle qui lui confère une atmosphère unique. Les tribunes surplombent une grande partie de la piste, transformant le circuit en véritable amphithéâtre où les supporters brésiliens créent chaque année une ambiance particulièrement intense.

Interlagos est également réputé pour avoir accueilli certains des dénouements les plus spectaculaires de l’histoire de la Formule 1, avec des batailles acharnées et des démonstrations de pilotage sous la pluie.

Pour Alpine, le souvenir du Grand Prix 2024 reste particulièrement fort. Dans des conditions difficiles, Pierre Gasly et Esteban Ocon avaient signé un double podium inattendu, offrant à l’équipe l’un de ses résultats les plus marquants.

Le circuit possède également une importance personnelle pour Gasly, qui y avait décroché son tout premier podium en Formule 1 en 2019, après avoir résisté à Lewis Hamilton jusqu’à la ligne d’arrivée.

Un circuit particulier pour Gasly et Alpine

Avec son premier enchaînement constitué des esses de Senna, son secteur intermédiaire fluide et technique et son dernier virage relevé débouchant sur la ligne droite des stands, Interlagos propose un défi très différent de celui rencontré à Mexico.

La brièveté du tour contribue à resserrer les écarts, tandis que les possibilités de dépassement et les changements de conditions météorologiques peuvent bouleverser le déroulement des courses.

Autant de caractéristiques qui donnent à Alpine l’espoir de retrouver une place dans les points, malgré des dernières épreuves compliquées.

Contrairement aux éditions organisées depuis 2021, le Grand Prix de São Paulo ne proposera pas de Sprint cette année. Le week-end retrouvera un format traditionnel, avec trois séances d’essais libres avant les qualifications et la course.

Ce programme permettra notamment à Alpine de poursuivre son travail de préparation et de développement, tout en offrant une nouvelle opportunité à Gabriele Minì.

Après avoir effectué ses débuts lors d’une séance officielle de Formule 1 à Mexico, le membre de l’Alpine Academy retrouvera l’A526 vendredi matin pour les EL1. Il remplacera cette fois Pierre Gasly, dans le cadre des séances obligatoires réservées aux jeunes pilotes.

Gasly veut retrouver les points sur un circuit qui lui réussit

Pierre Gasly arrive au Brésil avec l’intention de tourner la page d’un Grand Prix de Mexico particulièrement décevant.

Le Français a notamment été confronté à des problèmes de puissance ainsi qu’à une infraction liée à un drapeau jaune, deux éléments qui ont contribué à compromettre son résultat.

"Notre week-end à Mexico a comporté son lot de défis et s’est finalement soldé par un résultat décevant entre des problèmes de puissance et une infraction liée à un drapeau jaune. Ce n’était tout simplement pas notre jour. Je suis désormais pleinement concentré sur São Paulo pour l’ultime étape de ce triple rendez-vous."

Gasly ne cache pas son attachement au circuit brésilien, où il a vécu deux des moments les plus importants de sa carrière en Formule 1.

Son premier podium, obtenu en 2019 au terme d’un duel spectaculaire avec Hamilton dans la dernière ligne droite, reste un souvenir particulièrement fort.

Cinq ans plus tard, il avait de nouveau rejoint le podium à Interlagos, cette fois aux côtés d’Esteban Ocon, dans une course qui avait permis à Alpine de réaliser un résultat exceptionnel.

"Interlagos est un endroit particulier pour moi, puisque j’y ai signé mon premier podium en Formule 1 en 2019, puis un autre avec notre formidable performance en 2024. Les dernières courses n’ont pas été des plus simples, mais ce circuit a montré à maintes reprises que tout peut arriver."

Le Français souligne également les caractéristiques techniques du tracé et l’ambiance créée par les spectateurs, qui contribuent à faire de São Paulo l’un des rendez-vous les plus appréciés du calendrier.

"C’est une piste emblématique où les écarts sont infimes compte tenu de la brièveté du tour. Ajoutez à cela l’ambiance exceptionnelle créée par les supporters brésiliens et tous les ingrédients sont réunis pour rendre ce week-end passionnant."

Gasly devra néanmoins patienter avant de retrouver le volant de son Alpine vendredi, puisqu’il cédera sa place à Gabriele Minì pour la première séance d’essais libres.

"Comme prévu, je céderai ma place à Gabriele vendredi pour les EL1 et j’ai hâte de prendre le relais et reprendre rapidement mes marques dans l’après-midi. Nous continuerons à tout donner collectivement pour maximiser nos performances, avec pour objectif de repartir de São Paulo avec plus de points au compteur."

Colapinto veut retrouver le rythme de Mexico

Franco Colapinto partage les ambitions de son coéquipier, même si le pilote argentin conserve lui aussi une certaine frustration après le Grand Prix de Mexico.

Malgré une course animée et un rythme qui lui a permis de se battre dans le top dix, il n’a pas réussi à inscrire de points.

"C’est dommage d’avoir quitté Mexico sans le moindre point après un dimanche après-midi particulièrement disputé. La course a été très animée, mais nous pouvons en retenir du positif puisque nous l’avons très bien exécutée tout en affichant un bon rythme et en nous battant dans le top dix. C’est ce que nous devons continuer à faire à São Paulo."

Pour Colapinto, le rendez-vous brésilien représente également une occasion particulière de courir devant un public sud-américain.

Si le Grand Prix se dispute au Brésil, de nombreux supporters argentins font traditionnellement le déplacement jusqu’à Interlagos pour assister à l’événement. Le pilote espère pouvoir leur offrir une performance à la hauteur de leur soutien.

"C’est toujours formidable de courir en Amérique du Sud et Interlagos est l’un des meilleurs tracés de la saison. De nombreux Argentins rejoignent les fans brésiliens dans les tribunes pour nous encourager et je veux tout faire pour leur offrir une belle prestation."

"Ce circuit chargé d’histoire regorge d’opportunités à saisir. Nous aimerions retrouver ce week-end le rythme de course affiché à Mexico et conclure ce triple rendez-vous sur un résultat solide."

Minì poursuit son apprentissage au volant de l’A526

Le Grand Prix de São Paulo sera également une étape importante dans la progression de Gabriele Minì.

Le jeune pilote de l’Alpine Academy participera à sa deuxième séance officielle d’essais libres en Formule 1, seulement une semaine après sa première apparition à Mexico.

Cette fois, il prendra le volant de la monoplace habituellement confiée à Pierre Gasly, alors qu’il avait déjà découvert l’A526 lors de la première séance d’essais libres du précédent Grand Prix.

L’Italien entend profiter de cette nouvelle opportunité pour poursuivre son apprentissage et fournir des informations utiles aux ingénieurs de l’équipe.

"C’est formidable de retrouver le volant de l’A526 pour un deuxième week-end consécutif, cette fois dans la voiture de Pierre. Vendredi dernier, j’ai vécu une première expérience incroyable à Mexico en disputant ma première séance officielle en Formule 1. Ce sera fantastique de pouvoir m’appuyer là-dessus cette semaine."

"Mon objectif est d’enchaîner de bons tours sur un circuit très différent à Interlagos et à fournir des informations et données précieuses qui nous aideront à progresser, tout en poursuivant ma propre progression. Merci encore à toute l’équipe pour cette opportunité, j’ai vraiment hâte de retrouver la piste à São Paulo."