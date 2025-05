Alpine F1 : Colapinto débutera bien à Imola mais n’est pas assuré de finir la saison

La valse des pilotes chez Alpine F1 qui a empli les rumeurs du paddock à Miami se confirme jour après jour. Il apparait désormais certain, selon plusieurs sources concordantes proches du dossier, que l’échange aura bien lieu entre Jack Doohan et Franco Colapinto, qui prendra le volant de la deuxième A525 à partir de la prochaine course, à Imola.

C’est le sponsor du pilote argentin, le pétrolier YPF, qui avait vendu la mèche en marge du GP de Miami après que son PDG avait fait une gaffe en pensant que le micro était coupé. Grâce à une belle entrée d’argent de la part de ses mécènes, Colapinto va donc remplacer Doohan, qui était sous "évaluation" permanente, d’après les dirigeants d’Alpine.

Cependant, la pression ne sera pas moindre pour le pilote argentin qui serait lui aussi sous évaluation constante à partir d’Imola. L’accord le plaçant dans la voiture n’irait en effet pas jusqu’à la fin de l’année, et il pourrait subir le même sort que Doohan après plusieurs courses au volant.

Colapinto avait montré de très belles performances chez Williams l’an dernier mais avait aussi provoqué beaucoup de dégâts. S’il ne satisfait pas Alpine, la question de faire revenir Doohan ou de promouvoir ensuite Paul Aron pourrait se poser.

On ne sait pas à quel moment se déroulera le bilan de cette évaluation, mais le deuxième quart de la saison, qui commence à Imola, se terminera le 6 juillet avec le Grand Prix de Grande-Bretagne. On sera alors à la mi-saison et cela pourrait être un bon moment pour faire une évaluation.

La pause estivale pourrait aussi, par exemple, donner le temps à Alpine de réfléchir à la suite de sa saison. Mais au-delà de l’accord sportif, les finances rentrent aussi en jeu, et on imagine qu’une rallonge budgétaire des soutiens de Colapinto pourrait aussi retarder cette échéance.

En conclusion, on peut légitimement se poser la question de la stratégie d’Alpine, qui met ses pilotes sous pression et semble incapable de gérer durablement le deuxième baquet depuis la mise à pied anticipée d’Esteban Ocon l’an dernier.

Les performances de Doohan n’ont certes pas été les meilleures, et son accident au Japon (photo ci-dessous) a été l’un des accélérateurs de cette réflexion chez Alpine. Mais on sait aussi que l’arrivée de Colapinto au poste de réserviste dans l’hiver avait déjà condamné les chances de l’Australien à long terme, et ce remplacement semblait inévitable.

Mise à jour 14h00 : Plusieurs sources affirment désormais que Colapinto a été confirmé auprès des salariés d’Alpine à Enstone. L’annonce officielle n’est certainement plus qu’une question d’heures.