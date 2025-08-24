Mercedes F1 ne voit pas le moteur de 2026 comme un facteur de domination

La hiérarchie de la Formule 1 pour 2026 relève de la pure mécanique quantique pour l’instant : tout le monde, et personne, est favori.

Mais les rumeurs d’une période de Formule 1 dominée à nouveau par les moteurs persistent, et Mercedes est pressentie par la plupart des experts du paddock pour capitaliser sur un groupe motopropulseur capable de faire la différence, comme ce fut le cas en 2014, mais peut-être de manière moins prononcée.

Un moteur Mercedes va de nouveau remporter le titre pilotes et constructeurs cette année, avec McLaren F1. Mais est-ce que ce sera encore le cas en 2026 ?

"Certaines choses vont évoluer dans le bon sens," nous confie James Allison, directeur technique de Mercedes F1, à propos de 2026.

"La formule plutôt malheureuse des charges moteur très importantes en bout de ligne droite disparaîtra et nous aurons des charges beaucoup plus modérées en bout de ligne droite, ce qui sera bénéfique pour tout le monde."

"Mais d’autres choses évolueront dans un sens plus délicat."

Allison estime en effet que la maitrise des nouveaux concepts des monoplaces sera la clé. Et la bonne gestion des pneus pourrait encore faire la différence.

"Bien entendu, il faudra maitriser aux mieux les nouveaux châssis et la nouvelle aérodynamique, c’est le facteur n°1. Mais ce sont encore les pneus au bout de la chaine qui doivent absorber tout ce que vous faites."

"Avoir des pneus plus petits pour réduire la traînée signifie que le pneu travaille davantage. Alors qu’on souhaite toujours rouler à des températures de pneus très basses, sans couverture chauffante, conformément à la réglementation, Pirelli devra toujours créer une gomme capable de bien affronter la piste à des températures plus basses que les pneus actuels."

"Je dirais donc que ce sera probablement aussi important l’année prochaine que cette année, même si certains aspects ont évolué dans le bon sens."