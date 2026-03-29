Bearman ’va bien’ mais questionne les circonstances de son crash
Entre différences de vitesse et comportement des pilotes en piste
Oliver Bearman a connu un accident inquiétant ce dimanche à Suzuka, à la fois parce qu’il a perdu le contrôle de sa voiture à près de 310 km/h en revenant sur Franco Colapinto, mais aussi parce qu’il a subi un choc de 50 G, selon les déclarations de Haas F1 après le crash.
Mais le pilote britannique a aussi été victime d’un problème inhérent aux nouvelles monoplaces, qui perdent de la vitesse quand elles atteignent la fin de leur réserve d’énergie, ce qui a provoqué un écart de vitesse colossal, et a causé un crash qui a fait mal à la jambe du pensionnaire de Haas.
"Tout va bien, je vais bien, c’était un moment effrayant mais je suis indemne et c’est le plus important" a déclaré Bearman. "La voiture a un peu souffert, mais nous avons maintenant un mois pour nous remettre en selle, je ne peux que m’excuser auprès de l’équipe, car cela représente beaucoup de travail."
"Je n’ai rien de cassé. L’adrénaline commence à retomber, donc le trajet de retour va me paraître long, mais je vais vraiment très bien. Il y a eu un énorme excès de vitesse, environ 50 km/h, qui fait partie de ces nouvelles réglementations, et nous devons nous y habituer."
Même si l’écart était en réalité de 90 km/h selon les images, il met aussi en cause Franco Colapinto, qui a ralenti et s’est décalé en même temps alors qu’il arrivait, mais note aussi que les pilotes doivent s’habituer à réagir aux chutes de vitesse, comme cela a été abordé dans le briefing du week-end.
"Mais j’ai aussi eu l’impression qu’on ne m’avait pas laissé beaucoup d’espace, compte tenu de l’énorme excès de vitesse que j’avais, et c’est une chose dont on a parlé avec les autres pilotes et les commissaires vendredi."
"Nous devons être un peu plus indulgents et un peu mieux préparés, car c’était le résultat malheureux d’un énorme écart de vitesse que nous n’avions jamais vu auparavant en Formule 1."
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Haas F1
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