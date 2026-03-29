Lawson a eu de la ’chance’ pour marquer des points à Suzuka

Racing Bulls continue sa belle série de résultats avec une neuvième place pour Liam Lawson au Grand Prix du Japon. Le Néo-Zélandais s’était mal qualifié, mais son décalage stratégique lui a permis de profiter de la voiture de sécurité pour remonter dans les points.

De là, il a résisté à Esteban Ocon et a pu conserver les deux points jusqu’au drapeau à damier, ce qui permet à son team d’être toujours à 100 % d’arrivées dans les points depuis le début de la saison.

"Je suis mentalement épuisé, car il faut toujours réfléchir en pilotant. C’était une course difficile, on a eu de la chance avec la voiture de sécurité, je ne pense pas qu’on aurait été dans les points sans ça, mais je suis satisfait" a déclaré Lawson.

"En Chine, on avait été malchanceux avec la Safety Car et on avait quand même terminé dans les points. C’est donc positif, on arrive à tout extraire de la voiture et à marquer des points, et ce sera encore mieux quand on aura davantage de performance."

Lawson raconte ce qu’il va faire jusqu’au GP de Miami, début mai : "Je vais rentrer en Nouvelle-Zélande, prendre un peu de temps de repos, continuer à m’entraîner, et l’équipe va surement amener des pièces pour Miami donc je vais aller dans le simulateur et on va essayer d’aller là-bas avec une meilleure voiture."

Arvid Lindblad s’était mieux qualifié que son équipier avec une dixième position samedi, mais une gestion moyenne de sa batterie et un peu de malchance dans le timing de son arrêt lui ont coûté la possibilité de marquer des points, et il termine 14e.

"Un peu déçu, je partais dixième, j’étais huitième après un ou deux tours. Et je pense que j’aurais pu mieux gérer ma batterie dans les batailles avec Max et Esteban, j’ai perdu deux places. Ensuite, l’arrêt a été lent donc j’ai perdu une place face à Isack, et la Safety Car est sorti et j’en ai perdu encore trois ou quatre" note Lindblad.

"C’est dommage, mais il y a encore beaucoup à apprendre. J’ai beaucoup de choses sur lesquelles progresser, et je vais me concentrer sur cela. La semaine a été difficile, des problèmes en EL2 et EL3, la Safety Car, mais je ne vais pas me focaliser sur la chance, et plutôt voir ce que j’aurais pu faire mieux."

Malgré ce discours prudent, le Britannique est satisfait de son début de saison, et notamment des performances qu’il affiche face à Lawson, alors qu’il pense encore être dans une phase d’apprentissage intense.

"Je pense que j’ai montré quelques belles choses, à Melbourne, ou même en Chine en étant au niveau de mon équipier sur un week-end Sprint, sur un circuit que je connaissais, sans roulage en essais libres. Et même ici, en étant dans le top 10, je pense que j’ai montré ce que je peux faire."

"Je suis impressionné par les performances que j’ai réussies, mais en débutant avec des voitures si difficiles à piloter, il y a beaucoup à améliorer. J’en ai la capacité, je peux le faire, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois progresser."