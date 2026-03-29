Verstappen lâche une bombe : il va étudier son futur en F1 ’dans les jours à venir’

L’incertitude grandit autour de Max Verstappen. Après un Grand Prix du Japon frustrant, le pilote Red Bull Racing a laissé entendre qu’il profiterait de la longue pause printanière pour réfléchir à son avenir en Formule 1.

Parti seulement 11e sur la grille à Suzuka, le quadruple champion du monde a limité les dégâts en remontant jusqu’à la huitième place à l’arrivée. Une performance modeste, à l’image d’un week-end une nouvelle fois marqué par ses difficultés avec les règles actuelles, notamment la répartition de puissance entre moteur thermique et électrique.

Déjà critique après les qualifications, Verstappen a confirmé que ses propos visaient bien son futur dans la discipline : "Ce que je veux exactement pour l’avenir, c’est bien ce que je vais considérer dans les jours à venir. C’est de cela qu’il s’agit."

Le Néerlandais précise : "Oui, il ne s’agit pas de décisions sur ma vie privée, mais sur ce qui se passe ici (en F1). Je dois voir ce que je veux vraiment. Il s’agit de l’avenir, tout simplement."

La pause imposée au calendrier – après l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite en raison du conflit au Moyen-Orient – tombe donc à point nommé pour mener cette réflexion.

"Oui je vais décider dans les prochaines semaines pendant la pause..." confirme-t-il. "Ou les prochains mois, si je n’ai pas de conclusion claire."

Relancé sur le ton pessimiste de ses déclarations, Verstappen reste philosophe : "La vie continue. La vie ne se résume pas à la Formule 1. Il y a beaucoup d’autres choses que l’on peut faire. Si la F1 veut que je reste, il faut que cela reste amusant."

Une course révélatrice de ses frustrations

Sa course à Suzuka a illustré ses difficultés actuelles. Englué dans le trafic, Verstappen n’a pas été en mesure de suivre le rythme de l’Alpine de son ancien équipier Pierre Gasly.

Une scène a particulièrement marqué : sur la ligne droite principale, le Néerlandais a été dépassé sans résistance par le Français, allant jusqu’à lui faire un signe de la main, dans un moment presque comique. Un geste qu’il assume : "D’un coup, je suis à 50 km/h de moins ici. Je comptais les tours : quinze à faire, dix, encore cinq… allez ! Voilà," raconte-t-il avec un sourire.

"J’étais déjà bloqué derrière lui en Chine. Là-bas, j’étais coincé derrière beaucoup de voitures. On ne peut pas vraiment dépasser correctement. Oui, on peut dépasser, mais ensuite on n’a plus de batterie pour la suite."

Face à cela, Verstappen tente de relativiser : "J’essaie d’en rire, parce qu’être frustré tout le temps n’aide pas non plus."

La pause d’avril sera également l’occasion de discussions sur d’éventuelles évolutions réglementaires avant Miami. Une réunion est prévue le 9 avril à Londres entre la F1, la FIA et les équipes. Une perspective que Verstappen accueille avec espoir : "J’en espère beaucoup, parce que nous avons beaucoup de problèmes."

"J’espère que les voitures deviendront un peu plus faciles à piloter. La course était globalement la même que les qualifications. Bien sûr, j’ai un peu remonté, mais c’est tout."