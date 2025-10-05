Bearman marque 2 points après ’un week-end bien exécuté’ par Haas F1

Oliver Bearman a concrétisé sa belle qualification de Singapour en place dans les points avec une neuvième position finale sur le circuit de Marina Bay. Le pilote Haas F1 regrette de ne pas avoir lutté davantage face à Fernando Alonso mais se félicite de son résultat, sur un tracé particulièrement difficile.

"Je suis très content, on a fait le travail, j’étais menacé par Nico derrière moi et j’avais des difficultés avec l’équilibre dans le premier relais. Ca allait mieux dans le deuxième et j’espérais la huitième place avec le mauvais arrêt d’Alonso. Mais j’ai perdu une place contre lui, ils étaient plus rapides mais c’est un bon résultat" a déclaré le Britannique.

"Je suis un peu déçu de ne pas m’être battu plus durement pour aller chercher la huitième place, mais je pense que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il me dépasse. Et sur un circuit difficile, on a exécuté un bon week-end."

Esteban Ocon a fait un seul arrêt tardif mais celui-ci, en plus d’une fin de premier relais assez lente, lui a coûté cher et il a terminé 18e sur les 20 voitures à l’arrivée de la course, le dernier avec un seul arrêt.

"Je n’ai rien tenté en fait, on a gagné une position sur le premier arrêt. Quand on a fait l’arrêt, je me suis retrouvé derrière le train DRS, et on a perdu des places. Cette course était difficile à comprendre, comme les motivations derrière ce choix, mais on tourne la page et on passe à la prochaine course" déplore le Français.

"Sur le premier relais ça allait, j’avais dépassé Tsunoda et je rattrapais Lance. On faisait les choses de notre côté, mais c’est après l’arrêt que tout a basculé. On avait plus de vitesse que ce qu’on a montré et il va falloir tout mettre bout à bout."