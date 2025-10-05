Médusé par Hamilton, Alonso trouve logique de récupérer sa 7e place

Fernando Alonso a terminé le Grand Prix de Singapour dans les points malgré une course relativement difficile avec son Aston Martin F1.

L’Espagnol a en effet été énervé d’avoir perdu du temps et des places lors de son unique arrêt au stand et l’équipe en a pris pour son grade à la radio alors qu’il entamait sa remontée !

Au final, à l’arrivée, l’humeur du double champion du monde avait bien changé.

"Nous avons fait une bonne course ce soir et la voiture se comportait bien. J’aime courir ici, et c’est aussi très exigeant physiquement," lance Alonso avec le sourire.

"Nous avons affiché un bon rythme sur les deux relais et l’équipe a pris la bonne décision de monter les pneus médiums, ce qui nous a permis de revenir après un arrêt au stand lent. J’espère que nous pourrons marquer des points supplémentaires lors des manches restantes du championnat."

Alonso a fini 8e sous le drapeau à damier mais a finalement été classé 7e après la pénalité de Lewis Hamilton.

A la radio il était très en colère, répétant à plusieurs reprises les mêmes messages au fur et à mesure qu’Hamilton coupait les virages devant lui, en panne de freins. "Je n’arrive pas à y croire. Je n’arrive pas à y croire, putain. Je n’arrive pas à y croire, putain ! Je veux dire, je n’arrive pas à y croire, putain. Je n’arrive pas à y croire, putain. Est-ce que c’est sûr de conduire sans freins ?"

"Cinq secondes, minimum. Pour moi, on ne peut pas conduire quand la voiture n’est pas sûre, vous savez. Parfois, on essaie de me disqualifier sans rétroviseur, et là, on n’a plus de freins, et tout va bien ? J’en doute."

Après l’arrivée, Alonso expliquait son mécontentement envers le septuple champion du monde.

"Vous ne pouvez pas conduire comme cela, sans freins, sur un circuit. C’est dangereux pour lui, pour tout le monde, et surtout il ne respecte pas la piste. Dans la voiture j’étais furieux et encore plus quand j’ai vu que j’ai fini juste derrière lui malgré ce qu’il a fait."

"La FIA a bien fait de corriger la situation car ce n’est vraiment pas une attitude normale."

Pas de points pour Lance Stroll, qui a fini 13e.

"Aucune opportunité pour nous aujourd’hui : nous avons essayé de rester sur nos positions et d’attendre une voiture de sécurité qui n’est jamais venue. Nous avons réussi à exploiter les pneus tendres pendant 38 tours !"

"Les médiums ont perdu de leur efficacité plus vite que prévu lors du deuxième relais à cause du trafic, de la surchauffe et des bagarres. Cela aurait pu mieux se passer, mais nous avons fait de notre mieux et nous allons persévérer. Nous nous tournons maintenant vers le Texas dans deux semaines."