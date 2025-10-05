L’accrochage Norris / Piastri sera revu par Brown et Stella

Après les joies des célébrations du 10e titre constructeurs de McLaren en Formule 1, le deuxième consécutif, il était temps pour les directeurs de l’équipe d’aborder les choses qui fâchent : la défaite face à Mercedes et Red Bull Racing et surtout l’incident du premier tour entre leurs deux pilotes.

Zak Brown, le PDG, relativise.

"Comme tous les week-ends de course, on passe tout en revue. Il semble que Max et Lando se soient touchés, donc c’était clairement un incident au virage 3."

"Quand on a trois ou quatre voitures au même niveau, c’est inévitable, c’est de la course aussi. Nous examinerons cela plus en détail lundi, mais c’était clairement de la course, de la course un peu dure."

"Bravo à Mercedes et Red Bull qui ont été supérieurs à nous sur ce circuit alors que nous pensions qu’il nous conviendrait un peu plus. Cela démontre à quel point la F1 est compétitive et qu’il ne faut jamais rien lâcher. Maintenant il faut donner à nos pilotes une monoplace capable de gagner à nouveau plus facilement car Max continue à grignoter du terrain sur nous."

Le directeur de l’écurie, Andrea Stella, s’est confié au sujet de la perte de sang-froid d’Oscar Piastri à la radio après l’incident avec Lando Norris.

"Tout d’abord, il faut relativiser les choses : ce sont les commentaires d’un pilote de F1, dans le feu de l’action, avec les informations dont il dispose, et ce n’est que son point de vue sur le fait que Lando se soit approché de lui."

"Comme d’habitude, nous aurons de bonnes discussions, nous partirons de là et nous en sortirons plus forts. C’est tout le processus qui nous a permis de construire ensemble une équipe solide, dont les pilotes sont un élément fondamental."

"Cet incident ne change rien et reste minime. Nos deux pilotes étaient déjà en mesure de courir et de poursuivre leurs aspirations, nous allons donc rester sur cette approche et la poursuivre."

"À chaque course, nous apprenons un peu plus et nous affinons notre approche, mais ce sont des détails. Nous allons continuer à poursuivre notre objectif, qui est le championnat des pilotes."