Trump a tenté d’amener la F1 à New York, les dessous du projet

Bien avant que la Formule 1 ne devienne un phénomène majeur aux États-Unis, Flavio Briatore a tenté de convaincre Bernie Ecclestone d’organiser un Grand Prix dans les rues du New Jersey. L’ancien directeur de Benetton, aujourd’hui à la tête d’Alpine, révèle que Donald Trump, désormais président des États-Unis, a joué un rôle central dans ce projet finalement abandonné, tout en expliquant pourquoi la discipline n’avait alors pas encore trouvé sa place sur le marché américain.

Dans un entretien accordé à la série "In Conversation With..." de The Race Business, Briatore est revenu sur cette initiative remontant aux années 2010, peu après la disparition du Grand Prix des États-Unis à Indianapolis en 2007.

Selon l’Italien, c’est lui qui a proposé à Donald Trump de s’associer afin de convaincre Bernie Ecclestone de ramener la Formule 1 aux États-Unis à travers une nouvelle épreuve.

"Bien sûr, Donald ne connaissait pas davantage la Formule 1 à l’époque, mais c’est un formidable promoteur," a expliqué Briatore.

L’ancien patron de Benetton rappelle que Trump disposait déjà d’une solide expérience dans l’organisation de grands événements.

"À cette époque, il faisait la promotion de la boxe, de tout ce qui se passait à Las Vegas, etc."

Briatore raconte ensuite comment une réunion avait été organisée directement depuis les bureaux de Trump afin d’étudier les différentes possibilités.

"J’ai mis Donald en relation avec Bernie. J’étais dans le bureau de Donald. Nous avons lancé une visioconférence avec Bernie pour déterminer quel serait le meilleur endroit, autour de New York, pour organiser la course."

Très vite, l’idée d’un Grand Prix dans Manhattan est écartée.

"Donald nous a dit que New York était très compliquée pour un million de raisons, mais que le New Jersey était le bon endroit. Bernie a donc commencé à négocier avec deux ou trois interlocuteurs différents dans le New Jersey."

Malgré ces discussions, le projet ne verra jamais le jour.

"Nous n’avons jamais réussi parce que la Formule 1 n’était pas considérée comme quelque chose de spécial. On parlait de la NASCAR, de l’IndyCar... c’était un tout autre marché. La Formule 1 n’était absolument pas valorisée."

Entre-temps, la Formule 1 avait déjà trouvé un nouveau point d’ancrage aux États-Unis avec l’ouverture du Circuit of the Americas, à Austin, qui accueille le Grand Prix des États-Unis depuis 2012.

Cela n’avait toutefois pas empêché la discipline d’annoncer un deuxième rendez-vous américain. Baptisé Grand Prix d’Amérique, il devait faire ses débuts en 2013 sur le circuit urbain de Port Imperial, dans le New Jersey.

Afin de promouvoir le projet, le futur quadruple champion du monde Sebastian Vettel et David Coulthard avaient même parcouru le tracé au volant de voitures de série lors d’une opération organisée par Red Bull et Infiniti.

Malgré ces démonstrations, l’épreuve fut reportée à plusieurs reprises avant d’être définitivement abandonnée et de tomber progressivement dans l’oubli.

Liberty Media a changé la dimension de la F1 aux États-Unis

Pour Briatore, la situation a radicalement évolué depuis le rachat de la Formule 1 par Liberty Media en 2017.

L’Italien estime que le promoteur américain a complètement transformé l’image et la valeur commerciale du championnat outre-Atlantique.

"Aujourd’hui, vous allez aux États-Unis, vous allez à Miami : 500 000 personnes sont présentes."

"Vous allez à Austin, c’est complet. Vous allez à Las Vegas... Vous voyez que la Formule 1 a changé de façon spectaculaire. Toutes les courses affichent complet, qu’il pleuve ou non."

Selon Briatore, cette réussite est avant tout le résultat d’une approche commerciale totalement différente.

"C’est ce qui a vraiment changé, en effet. Liberty est beaucoup plus ouvert. Bernie était très fort, mais aussi très restrictif dans sa manière de gérer les affaires."

"Liberty a complètement ouvert le volet commercial. Le marketing a été totalement développé. Et Liberty travaille avec les équipes dans le cadre d’un très bon partenariat, si vous voulez."