Audi F1 poussée à signer avec Horner : ’ils ont besoin de quelqu’un comme lui’

Après le départ soudain et inattendu de Jonathan Wheatley, l’ancien pilote de Formule 1 Juan Pablo Montoya estime qu’Audi devrait frapper fort pour restructurer son projet dans la catégorie reine, en recrutant un profil expérimenté à la tête de son équipe. Et pour le Colombien, un nom s’impose : Christian Horner.

Écarté de Red Bull Racing après le Grand Prix de Grande-Bretagne de la saison dernière, Horner est depuis à la recherche d’un retour en Formule 1.

Le Britannique a marqué l’histoire récente de la discipline, dirigeant l’écurie autrichienne pendant plus de vingt ans. Sous sa houlette, Red Bull a décroché huit titres pilotes et sept couronnes constructeurs, faisant de lui l’un des directeurs d’équipe les plus titrés de l’histoire.

Malgré ce palmarès, Horner peine encore à retrouver un point de chute. Il s’est positionné, aux côtés de plusieurs investisseurs, pour racheter les 24 % de parts d’Otro Capital dans Alpine F1 mais il a trouvé en face de lui Mercedes, qui convoite la même chose et serait sans doute préféré par l’équipe française. Affaire à suivre.

De son côté, Audi traverse une phase de transition. Le constructeur allemand cherche un remplaçant après le départ surprise de Jonathan Wheatley, fortement pressenti pour rejoindre Aston Martin F1.

Dans l’intervalle, Mattia Binotto, à la tête du projet F1 d’Audi, assure l’intérim. Une situation que Montoya juge peu durable.

"Mattia a une montagne à gravir, parce que je ne pense pas qu’il voulait être totalement impliqué," a-t-il expliqué.

"Je pense qu’il préférait rester en arrière-plan et il a lui même dit qu’il avait beaucoup de travail à faire au sein des usines."

Le Colombien en déduit logiquement qu’Audi explore déjà des solutions pour combler ce vide managérial.

"J’imagine qu’ils cherchent probablement quelqu’un pour venir combler ce manque."

"Ils ont besoin de quelqu’un comme Christian pour faire ça."

Au-delà de la personnalité parfois clivante du Britannique, l’ancien pilote insiste sur la valeur de son bilan.

"Je pense que les gens sous-estiment ce que Christian a fait, pendant combien de temps il l’a fait, et ce qu’il a accompli."

"Vous pouvez l’aimer ou le détester, mais il peut livrer des résultats."

Mais est-ce une option crédible pour Audi ? Un duo Binotto - Horner reste difficile à imaginer tant l’empreinte médiatique du Britannique est supérieure. Mais dans un contexte où Audi cherche à s’imposer durablement en Formule 1, la nomination d’un dirigeant expérimenté apparaît comme une étape clé.

Le profil de Christian Horner, fort d’un long parcours couronné de succès, pourrait répondre à ce besoin de stabilité et de performance. Reste à savoir si le Britannique accepterait (en cas d’échec de son actionnariat chez Alpine F1) ou si le constructeur allemand choisirait de miser sur une figure aussi affirmée pour lancer enfin pleinement son projet après tant de changements dans le management.

Rappelons enfin que Mattia Binotto a confirmé que s’il cherchait quelqu’un pour s’occuper de l’équipe de course au quotidien, il garderait le rôle de directeur d’équipe. Là encore, on voit mal Horner endosser une casquette de "simple" directeur sportif ou toute autre dénomination qui pourrait être trouvée.