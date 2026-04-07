Lawson : les qualifications ont été un nouveau défi mental cette saison

La révolution technique de 2026 continue de bouleverser les repères en Formule 1, et particulièrement en qualifications. Pour Liam Lawson, cette séance impose cette année une adaptation délicate, tant sur le plan du pilotage que mental.

Avec les nouvelles batteries, incapables de fournir suffisamment d’énergie pour boucler un tour complet à pleine vitesse, les pilotes doivent désormais composer avec des contraintes inédites sur un tour lancé.

Résultat : il n’est plus possible d’attaquer du début à la fin, comme c’était traditionnellement le cas en qualifications. Une situation qui dénature l’exercice selon de nombreux pilotes, même si des ajustements importants sont attendus à partir de Miami pour améliorer les choses.

En attendant des mesures plus fortes, à l’occasion du Grand Prix du Japon, disputé sur le circuit de Suzuka, la quantité d’énergie utilisable avait été réduite de 9 MJ à 8 MJ, dans le but de limiter les phénomènes de lift and coast et de superclipping. Une mesure insuffisante bien entendu et qui n’a pas suffi à apaiser les critiques.

Pilote racing Bulls, Lawson ne cache pas sa frustration quant à la nouvelle approche qu’il a dû adopter lors des trois premiers Grands Prix de l’année.

"Ce n’est plus comme avant, c’est très différent, et assez frustrant dans certains cas quand vous essayez d’extraire le maximum dans les virages."

"Vous trouvez du temps dans les virages, mais vous utilisez plus d’énergie, et ensuite vous vous retrouvez plus lent en essayant de trouver l’équilibre et de rouler en dessous de la limite. C’est une façon étrange de piloter et cela a été le cas sur les trois premiers circuits que nous avons eus au calendrier."

Au-delà du pilotage, c’est toute l’approche mentale des qualifications qui est remise en question. Là où l’objectif était auparavant simple, attaquer au maximum, les pilotes doivent désormais intégrer de multiples paramètres.

"Malheureusement, tout cela a impliqué de gérer davantage de règles et procédures en qualifications, alors qu’avant, vous étiez à fond pour extraire le maximum de la voiture, c’est tout."

"Parfois, vous trouvez du temps et vous avez l’impression d’être à la limite, mais en réalité vous avez utilisé plus d’énergie en faisant cela dans les virages."

"C’est extrêmement difficile mentalement, parce qu’en qualifications, vous essayez d’aller aussi vite que possible. Donc il s’agit simplement de faire confiance aux méthodes que nous avons et de les suivre."

"Je sais que des changements arrivent et j’espère que les équipes prendront des mesures fortes pour que nous puissions faire des tours à fond. L’équilibre reste encore à trouver mais ce sera bien mieux lorsque nous en serons proche."