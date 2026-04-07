Ferrari devrait bien bénéficier d’une évolution moteur selon Antonelli

Leader du championnat du monde de Formule 1, Kimi Antonelli a laissé entendre que Ferrari va bien bénéficier d’un levier technique pour réduire son retard moteur sur Mercedes. Une affirmation toutefois nuancée par d’autres sources, qui évoquent un calendrier plus incertain.

Interrogé par Sky Italia pendant la trêve d’avril, le pilote Mercedes a suggéré que des évolutions majeures pourraient intervenir rapidement, possiblement dès le Grand Prix de Miami.

"Je sais qu’il y aura de gros changements, même l’ADUO a été accordé à Ferrari, par exemple, ce qui leur permettra de développer le moteur," a-t-il déclaré.

L’Italien affirme donc que Ferrari a donc été considérée par la FIA comme étant à plus de 2% au moins des performances de Mercedes en termes de moteur, ce qui ne serait pas surprenant (tous les motoristes sont dans ce cas, voire pire pour Honda avec plus de 4%).

Selon Antonelli, cette évolution réglementaire ou technique pourrait permettre à la Scuderia de combler une partie de son déficit actuel.

"Ils vont clairement se rapprocher, parce que leur voiture est déjà performante. Donc s’ils parviennent aussi à améliorer le moteur, ils seront encore plus proches."

Malgré cette menace potentielle, le jeune Italien affiche une sérénité certaine quant à la suite de la saison.

"Mais je ne suis pas trop inquiet. Au final, une fois en piste, je me concentre sur ce que j’ai fait lors des derniers week-ends : essayer d’aller aussi vite que possible, me concentrer sur moi-même et sur l’objectif fixé chaque week-end."

Antonelli assure également que Mercedes ne restera pas immobile.

"Je suis sûr que nous allons aussi apporter des évolutions assez importantes. La voiture est déjà performante et il y a une bonne dynamique dans l’équipe, donc je ne suis pas trop inquiet. Mais je sais que les autres équipes vont revenir tôt ou tard."

Toutefois, plusieurs sources affirment que l’interprétation d’Antonelli pourrait être anticipée. La FIA n’aurait pas encore validé l’accès au système ADUO pour Ferrari.

Des évaluations seraient prévues seulement après le Grand Prix de Miami, le 3 mai. Dans ce contexte, toute évolution moteur liée à ce dispositif ne serait pas attendue immédiatement, mais plutôt plus tard dans la saison, potentiellement au Grand Prix de Monaco début juin.

Du côté de Maranello, le constat est clair : le retard sur Mercedes est significatif, notamment en matière de puissance.

"Nous sommes très largement derrière Mercedes," a reconnu Lewis Hamilton.

"Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas comment ils parviennent à extraire autant de puissance du moteur. Peut-être que nous finirons par le comprendre."