Alpine F1 sans rythme et sans point : dimanche frustrant pour Colapinto et Gasly

Franco Colapinto a vécu un dimanche compliqué à Austin, concluant le Grand Prix à la 17e place après être parti 15e.

Le jeune Argentin a souffert d’un manque de rythme tout au long d’un week-end difficile pour l’équipe, malgré un relais final en pneus tendres lui permettant d’afficher un rythme plus solide.

S’il reconnaît avoir eu du mal à trouver l’équilibre de sa voiture, Colapinto retient les enseignements tirés de cette expérience et se tourne déjà vers Mexico avec la volonté de rebondir.

"C’était une journée difficile dans un week-end compliqué pour toute l’équipe. De mon côté, cela n’a pas été simple et j’ai eu du mal avec la voiture. Nous avons beaucoup appris séance après séance et l’objectif est de revenir plus forts dès que nous prenons la piste. Nous aurons une nouvelle occasion de le faire la semaine prochaine à Mexico. Nous allons continuer à travailler dur collectivement pour identifier des axes de progression. Sur la fin, j’avais des pneus légèrement plus frais que Pierre et j’ai vu Gabriel [Bortoleto] attaquer. Je voulais le garder derrière nous deux, donc c’est un point dont nous allons discuter ensemble afin d’en tirer les leçons pour la suite."

Pierre Gasly repart d’Austin frustré après une course sans relief terminée à la 19e place. Parti 14e, le Français a connu un bon début de Grand Prix avant qu’un arrêt lent au 27e tour ne le fasse chuter dans le trafic. Avec un manque de rythme général sur la durée, Gasly n’a pas pu remonter et reconnaît que l’équipe doit comprendre pourquoi la performance s’érode le dimanche.

"C’était un après-midi décevant et nous avons essentiellement manqué de performances. Aujourd’hui, nous étions tout simplement trop lents. Le premier relais s’est bien déroulé, j’étais derrière Liam [Lawson] dans un groupe de voitures et tout semblait sous contrôle. Nous avons ensuite chaussé les pneus tendres, mais notre arrêt a été lent, et tout a basculé puisque j’ai passé beaucoup de temps dans le trafic jusqu’à l’arrivée. Nous avons beaucoup de choses à analyser, car il nous est très difficile d’être compétitifs le dimanche. Nous allons travailler là-dessus et repartir au combat le week-end prochain à Mexico."