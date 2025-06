Après son 1er podium en F1, Antonelli a passé ses examens de fin d’année

Alors que de nombreux pilotes de F1 ont foulé le tapis rouge à New York et que Max Verstappen est monté dans une voiture GT3 à Spa, Kimi Antonelli est retourné à l’école. Après avoir fêté son tout premier podium à Montréal, le jeune Italien est tout simplement rentré chez lui.

"Je vais lui préparer des pâtes avec du ragu - son plat préféré" a déclaré Veronica, la mère d’Antonelli, 18 ans, à La Gazzetta dello Sport. "La course n’est pas tout et j’ai toujours voulu qu’il termine ses études."

En effet, Antonelli est passé directement de Montréal à l’Italie afin de rejoindre ses camarades de classe au lycée public technique et commercial Gaetano Salvemini, près de Bologne, sa ville natale.

En sortant de son premier examen final, il a révélé qu’il reviendrait le lendemain pour son dernier examen d’anglais : "C’est la matière dans laquelle je m’en sors le mieux. La matière dans laquelle j’ai le plus de mal a toujours été les mathématiques."

Le dernier test auquel il devra se soumettre sera une présentation orale - avant de partir pour l’Autriche en vue de sa prochaine course de Formule 1 avec Mercedes. Lorsqu’on lui demande s’il préfère être à 100 % au Red Bull Ring ou à 100 % à ses examens, Antonelli sourit : "Et pourquoi pas les deux ?"

Il admet que sa mère est l’une des principales motivations qui l’ont poussé à poursuivre ses études, même si son destin semble être la richesse et le succès en Formule 1. Veronica Antonelli confirme : "Je me fiche qu’il devienne pilote, ma plus grande fierté est d’avoir élevé un bon garçon."