Après les couacs du Mexique, la FIA est-elle encore à la hauteur de la Formule 1 ?

La FIA, l’instance sportive dirigeante de la Formule 1, fait l’objet de vives critiques après un Grand Prix du Mexique chaotique. Les pilotes, les chefs d’équipe et les consultants ont dénoncé l’arbitrage incohérent et un accident évité de justesse impliquant des commissaires de piste.

Le moment le plus alarmant s’est produit lorsque Liam Lawson a évité de justesse de percuter des commissaires qui traversaient le circuit.

"Oh mon Dieu, vous vous foutez de moi ?" s’est exclamé le pilote Racing Bulls à la radio de l’équipe. "J’aurais pu les tuer, putain."

La FIA a publié un communiqué pour expliquer comment une telle erreur avait pu se produire à une époque où la sécurité est censée être une priorité absolue dans ce sport.

"Dès qu’il est apparu que Lawson était rentré aux stands, les instructions d’envoyer des commissaires ont été annulées et un double drapeau jaune a été brandi dans cette zone. Nous enquêtons toujours sur ce qui s’est passé après cela."

Cet incident a exacerbé la colère suscitée par une autre décision de la FIA : le déploiement d’une voiture de sécurité virtuelle à seulement deux tours de l’arrivée, alors que Max Verstappen se rapprochait de Charles Leclerc pour la deuxième place. Le pilote Williams Carlos Sainz avait fait un tête-à-queue et abandonné, sa voiture fumant, mais les rediffusions ont montré qu’il se trouvait déjà derrière les barrières, dans une section lente du circuit.

Le Dr Helmut Marko a décrit cela comme "un cadeau d’adieu tardif" de Sainz à son ancienne équipe Ferrari.

La FIA a de nouveau défendu sa décision. "Conformément à la procédure standard lorsque des commissaires sont déployés pour récupérer une voiture, la course est neutralisée. Dans ce cas précis, une Virtual Safety Car (VSC) a été déclenchée jusqu’à ce que la voiture soit déplacée vers un endroit sûr derrière les barrières. La VSC a pris fin dès que la voiture s’est trouvée en position protégée, et la course s’est terminée sous drapeau vert."

Les critiques ont tourné en dérision ce raisonnement après que des images embarquées aient montré Sainz conduisant lui-même derrière les barrières. La FIA a ensuite publié une image prise depuis un hélicoptère pour affirmer que sa voiture était encore partiellement exposée.

L’ancien pilote de F1 Christijan Albers, consultant pour la télévision néerlandaise, a déclaré que cette décision avait ruiné l’arrivée de la course.

"Je n’ai jamais vécu une telle situation. On veut juste une lutte dans le dernier tour. Qu’est-ce que c’est que ça ? Je ne veux vraiment plus entendre les explications de la FIA, je ne les ai même pas lues. Ces rapports ne m’intéressent pas."

Il a qualifié la justification de la fumée qui s’échappait de la Williams de ridicule.

"Quand on coupe le moteur d’une voiture de Formule 1, elle fume toujours un peu," a-t-il déclaré, ajoutant que l’incident des commissaires avec Lawson était celui qui justifiait réellement l’intervention de la voiture de sécurité.

Albers a déclaré que l’incohérence des décisions arbitrales était devenue un problème majeur de la saison.

"Quelle course s’est bien déroulée pour la FIA cette saison ? Quand tout s’est-il passé sans accroc ?" a-t-il demandé.

"Ils ne supportent pas la critique. Ils sont prompts à infliger des sanctions et à donner de longues explications, mais ils n’admettent jamais leurs erreurs et ne disent jamais comment ils comptent s’améliorer. On n’entend jamais cela, et cela me déçoit."

"La FIA génère énormément d’argent, ce genre d’erreurs ne devrait pas se produire. Avez-vous vu le chaos au départ et le temps qu’il leur a fallu pour montrer les images ? C’était vraiment le bazar."

Les pilotes étaient tout aussi indignés. George Russell s’est indigné que les voitures qui ont coupé les virages au départ n’aient pas été sanctionnées.

"Au final, ceux qui ont respecté les règles ont été les perdants."

Mike Krack, responsable de l’équipe de course chez Aston Martin, a révélé que Fernando Alonso était "très en colère" face à l’incohérence des décisions.

"Au virage 1, on a parfois l’impression que tout le monde fait ce qu’il veut. Je comprends pourquoi la FIA ne veut pas faire d’erreurs, et c’est difficile, mais cela ne se passe pas de la même manière sur tous les circuits."

Alonso lui-même s’est montré sarcastique.

"Eh bien, couper les virages est désormais autorisé, n’est-ce pas ? Vous pouvez faire une manœuvre d’évitement pour éviter un contact, ça ne pose pas de problème, mais vous ne pouvez pas foncer à toute vitesse et gagner deux ou trois places. Nous essaierons simplement d’en profiter la prochaine fois."

Lewis Hamilton a également critiqué la FIA après avoir reçu une pénalité de temps alors que Verstappen échappait à toute sanction pour une manœuvre similaire.

"Je suis très déçu par l’instance dirigeante. Il y a clairement deux poids, deux mesures, tout le monde peut le voir. Mais c’est comme ça."

Le patron de Ferrari, Frédéric Vasseur, partage cet avis.

"Cela n’a pas été bien géré. Je ne dis pas que les pénalités devraient varier selon les circuits, mais il faut comprendre ce que l’on en fait. Ces dix secondes nous ont coûté la quatrième place."

Comme l’a résumé Albers, la FIA n’est peut-être plus à la hauteur du sport qu’est devenu la F1.

"Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Chaque week-end, il y a de la confusion, des incohérences ou des retards dans les décisions. Ce n’est tout simplement pas acceptable pour la Formule 1."