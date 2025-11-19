L’idée d’une suite au film ’F1’ prend de l’ampleur, Brad Pitt veut en être

Le film ’F1’ pourrait bien avoir sa suite, alors que le premier volet sorti cet été a été une franche réussie. Porté par Brad Pitt, Javier Bardem, Kerry Condon et Damson Idris, réalisé par Joe Kosinski, produit par Jerry Bruckheimer et diffusé par Apple, le blockbuster s’invitant dans le paddock a bénéficié de moyens colossaux.

Il a aussi reçu l’expertise de Lewis Hamilton, conseiller et producteur exécutif du long métrage. Récemment, c’est bien le réalisateur lui-même qui a confirmé ce que disait Hamilton début novembre, quant au fait qu’une suite pourrait voir le jour.

"Nous en sommes à imaginer ce que pourrait être le prochain chapitre pour Sonny Hayes et pour APX GP" a déclaré Kosinski. "Mais au vu des réactions suscitées par ce film à travers le monde, c’est quelque chose que les gens veulent voir et je serais ravi de revenir en arrière et de le faire, car nous avons pris beaucoup de plaisir à réaliser celui-ci."

Tim Cook, PDG d’Apple et décisionnaire du financement d’un tel projet, a confirmé qu’il ne serait pas contre cette idée, et valide lui aussi le fait qu’il y a eu des discussions.

"C’est clairement un sujet dont on parle" a déclaré Cook à Variety. "Et ça a été un énorme succès pour nous cet été. On en est super fiers. Les talents qui ont participé à ce film sont vraiment au top. Et Brad a fait un boulot incroyable."

"On est super fiers et on a hâte de le mettre en ligne. Le producteur du film, Jerry Bruckheimer, a également manifesté son intérêt pour une suite. Cela dépend de vous. Si vous en parlez autour de vous, beaucoup de gens viendront le voir, et nous trouverons le moyen d’en faire un autre."

"Melbourne est un circuit où nous n’avons pas pu aller, mais j’aimerais beaucoup y aller, car je sais que c’est l’un des préférés de nombreux pilotes. Ce serait donc une excellente façon de lancer une suite."

Brad Pitt a également confirmé qu’il aimerait beaucoup voir une suite au film : "J’ai passé un moment formidable", a-t-il déclaré à propos de son rôle de Sonny Hayes. "Je dois réfléchir à une suite [rires]. Même si je ne suis plus tout jeune, j’aimerais beaucoup voir une suite."