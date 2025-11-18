La F1 s’invite dans Fortnite, une collaboration pas si inattendue

La F1 a le vent en poupe depuis son arrivée sur Netflix en 2018, avec la série Drive To Survive. Depuis, elle est devenue un véritable phénomène populaire, qui s’adresse à tous les publics, à toutes les tranches d’âge, via tous les vecteurs possibles et imaginables.

Contrats avec Lego et Hot Wheels pour des jouets, avec la marque New Era pour du merchandising, avec EA et Frontier pour deux jeux vidéo, incursion dans le luxe avec LVMH, produits dérivés divers, et enfin un film ’F1’ produit par la Paramount avec Brad Pitt au sommet du casting : la Formule 1 est partout.

Dès lors, on n’est pas surpris de voir arriver la catégorie reine du sport auto dans un des jeux les plus populaires des dix dernières années, Fortnite. Le célèbre Battle Royale aux nombreux modes de jeu va en effet accueillir des objets cosmétiques liés à la F1.

Ainsi, il sera possible d’avoir un skin de personnage masculin ou féminin, de différentes origines, comme c’est le cas à chaque collaboration entre le jeu et diverses licences, et qui pourra arborer les couleurs des dix équipes de la saison 2025 de Formule 1.

Fortnite proposera des packs d’objets, avec en plus du skin, une pioche sous forme de pneu au bout d’un bâton, et un planeur ressemblant à une monoplace et qu’il sera possible de mettre aux couleurs des équipes. D’après la vidéo ci-dessous, il semble qu’un circuit fera son apparition sur le jeu.

Voir la Formule 1 arriver dans un des jeux les plus populaires du moment, qui enregistre plus d’un million de joueurs chaque mois, n’est pas une surprise, surtout que le titre d’Epic Games n’est pas étranger à ce genre de collaborations.

Il avait notamment fait une collaboration similaire avec la NFL, dans laquelle il était possible de jouer avec un skin aux couleurs de chacune des 32 équipes de la ligue de football américain.

De plus, des collaborations avec différents sportifs, dont le pilote Lewis Hamilton, mais aussi le basketteur Shaquille O’Neal, le footballer américain Pat Mahomes ou encore le footballer Lionel Messi, laissait imaginer que l’éditeur voudrait revenir une nouvelle fois vers la Formule 1.

Les objets seront disponibles dans la boutique dans la nuit de jeudi à vendredi, puisqu’elle change chaque jour à 2 heures du matin.