La pluie menace Las Vegas : les pilotes redoutent un défi ’insensé’ sur une piste déjà piégeuse

À l’approche du troisième Grand Prix de Las Vegas de l’ère moderne, l’incertitude plane sur le Strip : la pluie pourrait faire son apparition pour la première fois depuis le retour de l’épreuve. Un scénario qui inquiète largement les pilotes, confrontés à l’un des tracés les plus délicats de la saison et à des températures très basses.

Les dernières prévisions annoncent maintenant de la pluie au moment des deux premières séances d’essais libres. Le risque persiste pour la troisième séance et les qualifications, avant une accalmie attendue pour la course, qui devrait se dérouler sur le sec.

Depuis deux ans, le circuit du Strip a démontré sa difficulté : un tracé urbain très rapide, des températures nocturnes qui chutent sous les 10°C, et une chaussée ouverte au trafic en journée, qui peine à offrir du grip. L’arrivée d’un possible épisode pluvieux ne ferait qu’accentuer les problèmes.

Lors de la journée médias, en cours à Las Vegas et marquée par la pluie après les inondations de la veille, Lando Norris n’a pas caché sa crainte face à cette perspective.

"Je pense que ce sera une piste incroyablement difficile sous la pluie. Oui, vraiment horrible," a-t-il confié ce jeudi matin.

"Ce sera un sacré défi : il y a très peu de marge d’erreur, c’est très rapide pour un circuit urbain, et puis les lignes blanches, toutes les zones peintes… depuis la voiture, c’est vraiment affreux quand on ressent ça. Ce sera un défi complètement dingue."

La situation pourrait être aggravée par le fait que toutes les séances ont lieu de nuit dans une atmosphère déjà froide, sans garantie que la piste sèche rapidement.

"Oui. Il fait froid. Je pense que c’est le plus important. Il fait froid, comme les années précédentes. Donc le graining et tout ce qui concerne les pneus ne sera pas facile à comprendre. D’après ce que je sais, il va pleuvoir vendredi, peut-être un peu samedi... oh, mince, jeudi. Je suis complètement perdu. Jeudi et un peu vendredi pour la Libre 3 peut-être. Mais je pense que samedi, lors des qualifications, ça devrait aller. Je ne pense donc pas que cela nous affectera trop."

"Donc oui. Ce sera un défi assez fou, je pense, si ça reste humide et surtout si ça ne sèche pas très vite à cause de la température. Je suis très enthousiaste mais je préfère que ça reste sec."

Alonso : "Pas fun. Pas fun du tout"

Fernando Alonso partage l’inquiétude de Norris et se montre encore plus direct.

"Pas fun. Pas fun du tout," a-t-il lâché lorsque la question de rouler sous la pluie sur le Strip lui a été posée.

"La visibilité va être un problème. Sous les lumières, et avec un niveau de grip déjà bas sur le sec… La température est basse, donc ce sera peut-être amusant à regarder, mais pas à piloter."

Actuellement troisième du championnat, à 49 points de Norris, Max Verstappen adopte un ton plus mesuré, même s’il n’est pas enthousiaste pour autant.

"Si la piste est mouillée, le tarmac est humide, donc c’est un peu glissant. Je n’ai pas hâte de vivre ça," a-t-il reconnu.

"Je préfère une course sèche. C’est déjà assez difficile de faire fonctionner les choses ici, ou au moins d’essayer de comprendre quelque chose. Si la piste est inondée et qu’on a moins d’essais… ce n’est pas forcément une mauvaise chose."

Pour George Russell, cette pluie est-elle une opportunité ou un risque alors que Mercedes F1 pourrait être performante dans le froid de Vegas ?

"Oui. Je pense que chaque fois qu’il pleut, cela offre une opportunité. Et je pense que, normalement, vous êtes prêt à saisir cette opportunité. Bien sûr, pour nous, si nous devions choisir une course dans le calendrier où nous pensons pouvoir nous battre pour la victoire, ce serait celle-ci. Donc, parmi toutes les courses, je choisirais que celle-ci ne soit pas mouillée. Mais néanmoins, je me sens toujours à l’aise , et je pense que... oui. Comme l’a dit Fernando, il va faire très froid. Les pneus seront difficiles à faire chauffer. Circuit urbain, lignes blanches, un peu bosselé par endroits. Cela va donc surprendre certains pilotes, et il faut juste s’assurer de ne pas en faire partie."

Sainz inquiet pour la visibilité sous les lumières du Strip

Sur le podium à Las Vegas l’an dernier avec Ferrari, Carlos Sainz souligne quant à lui un problème très spécifique au tracé.

"Un autre élément à prendre en compte sera la visibilité."

"Pour une raison quelconque, tous les pilotes ont eu le sentiment que certaines zones de la piste sont assez sombres, plus sombres qu’à Singapour ou sur les autres courses nocturnes. Et on ne comprend pas vraiment pourquoi, car l’éclairage devrait être similaire. Mais certaines portions sont plus sombres que d’autres. Et avec la pluie, ce serait particulièrement délicat."

Le programme de Las Vegas place la première séance à 16h30 jeudi (1h30 du matin ce vendredi en France), pile au moment où le risque de pluie commencera à augmenter. Pour les EL2, à 20h (5h en France), la probabilité grimpera jusqu’à 40 %. Elle retombera à environ 30 % pour les EL3, avant de remonter à 40 % pour les qualifications.

Tout au long du week-end, la température maximale n’atteindra que 18 °C. Les séances nocturnes, EL2 et qualifications en particulier, pourraient se disputer autour de 10 °C, un scénario qui, ajouté à la pluie, ferait de Las Vegas l’un des défis les plus extrêmes de la saison.