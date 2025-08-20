Antonelli remercie Mercedes F1 pour son soutien sans pression démesurée

Kimi Antonelli a admis avoir été dur avec lui-même suite à sa récente baisse de forme lors de sa première saison en F1.

Le pilote italien de 18 ans a débuté sa carrière en F1 par une impressionnante quatrième place lors du Grand Prix d’Australie, le premier Grand Prix de la saison, avant de décrocher sa première pole position lors du sprint de Miami et de monter sur son premier podium avec une troisième place au Canada.

Mais l’euphorie canadienne était isolée dans une série de courses européennes difficiles, à commencer par sa course à domicile à Imola. Antonelli a de nouveau marqué des points au Grand Prix de Hongrie, en terminant 10e.

Antonelli a évoqué le soutien extrêmement important de Mercedes F1 pendant cette période difficile pour lui.

"Je pense être entouré de personnes très compétentes qui veulent le meilleur pour moi. Ils ont essayé de me protéger et je n’ai jamais ressenti de pression de la part de l’équipe."

"Je pense que c’était plus la pression que je me mettais que celle de l’équipe. Évidemment, ils ont parfois insisté, mais c’est bien. Mais la plupart du temps, ils ont toujours été, disons, gentils, car ils m’ont toujours laissé de l’espace et ont toujours compris ma situation."

"Je cours dans une équipe de pointe et, surtout quand on obtient de bons résultats, l’équipe commence à en attendre, comme d’habitude, davantage. Honnêtement, je n’ai jamais ressenti de pression de la part de l’équipe. Ils font de leur mieux pour me mettre dans la meilleure position."

"Je pense que c’est surtout moi qui me mets trop de pression. Mais je suis conscient que, malgré toutes les rumeurs, j’arrive à faire taire ce bruit car l’équipe m’a toujours soutenu et a toujours été claire et ouverte sur ce qu’elle voulait."

"C’est donc très utile dans ce genre de situation."

Un tel soutien de la part d’une équipe de pointe est rare, et Antonelli sait qu’il est dans une position privilégiée.

"Je me sens très chanceux, car je peux, malgré mon appartenance à une équipe de pointe, apprendre sans trop de pression ni ressentir le besoin d’être au meilleur de ma forme et de gagner à chaque fois."

"Bien sûr, l’état d’esprit, ce que je souhaite et ce que souhaite l’équipe, c’est gagner à chaque fois. Chaque fois que nous sommes en piste, l’objectif est de gagner. Et je suis le premier à être mécontent de moi-même lorsque je sais que je ne suis pas à la hauteur."

"Mais en même temps, lorsque je fais des erreurs, l’équipe me soutient toujours énormément. Et cela me permet aussi de les surmonter et de m’améliorer la fois suivante."