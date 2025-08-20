Schumacher n’était ’pas plus habile’ que Hamilton mais savait ’tirer le maximum de l’équipe’

James Vowles a travaillé chez Mercedes F1 avec Michael Schumacher puis Lewis Hamilton, qui se sont succédés comme équipiers de Nico Rosberg à Brackley. L’ingénieur britannique explique ce qui selon lui faisait les points forts de l’un et de l’autre, et ce qui constituait leurs faiblesses.

"Michael n’était pas le plus habile au volant. J’ai déjà dit que c’était Lewis. Mais Michael savait comment tirer la moindre milliseconde de lui-même, et la moindre milliseconde de l’équipe" a déclaré Vowles. "Hamilton possède une quantité incroyable de talent naturel, ce qui fait de lui un pilote exceptionnellement performant."

"Quand il prend la piste pour la première séance d’essais libres, il est comme une pieuvre sur son volant. Il change tous les réglages, quasiment tous, et explore chaque option. Mais c’est justement ce qui le rend incroyable."

Pour illustrer ses propos, Vowles a partagé une anecdote : "Il y a eu un moment où, lors d’une simulation au Brésil, il était indiqué de passer la septième vitesse dans la montée. Nico a fait exactement ce que nous lui avons demandé."

"En l’espace de deux tours, Lewis s’est dit ’ça ne va pas’, a redescendu en sixième et y a trouvé un dixième. Il a fallu attendre la fin de la séance pour que Nico voie les données et s’en rende compte. C’est un optimiseur. Il utilisera les données comme base de départ, mais il a un sens plus aigu que tout autre pour cela."

Cela permettait au septuple champion du monde d’optimiser sa capacité de freinage, un de ses points forts : "Il n’a aucun problème à explorer les limites. À l’origine, cela se manifestait par le fait qu’il sortait souvent du premier virage, qu’il trouvait la limite absolue du freinage et que cela le poussait à sortir du premier virage, puis qu’il interrompait son tour."

"L’une de nos plus grandes frustrations avec lui, c’est que sur 20 tours, il n’en a fait qu’un. Nous nous sommes dit qu’il fallait faire plus que cela. Et en fait, si vous regardez la maturité de Lewis entre 13 et aujourd’hui, vous verrez qu’il boucle tous les tours. Il a trouvé le moyen d’acquérir de l’expérience et d’en faire un tour."

"Mais il était perfectionniste et le freinage était sa force, son point fort : ’Maximisez tout au freinage et je connaîtrai alors les limites de la voiture, puis je pourrai progresser à partir de là et entrer dans le rythme des choses’."

Mais le problème de cette aisance à faire évoluer sa voiture était le flou artistique que cela provoquait pour les ingénieurs : "Parce qu’il a exploré toutes ces limites, il sait en quelques tours lors des premiers essais - et il apprend la piste incroyablement vite - quelles sont les limites de la voiture, quelles sont les limites déjà dans les outils dont il dispose au volant."

"C’était assez rapide, pour ce que ça vaut. Il comprend donc comment placer la voiture dans la bonne position lorsque l’adhérence augmente. C’est très, très impressionnant : là où d’autres se contentent de sept ou huit tours pour apprendre la piste, lui a exploré une bonne partie des limites. Mais cela n’allait pas sans inconvénients."

"Souvent, il changeait la voiture si rapidement que vous vous perdiez. En tant qu’ingénieurs, c’est certainement difficile lorsque toutes les données sont en mouvement : la piste bouge, l’adhérence bouge, le pilote bouge tout ce qu’il a sur le volant."

"Vous ne savez pas où vous êtes, et puis il arrive et nous avons changé l’équilibre aérodynamique. On se dit alors qu’on repart de zéro. C’est l’une des raisons pour lesquelles, parfois, on voit Lewis reculer et souvent repartir de l’avant, parce qu’il est passé à une configuration connue et qu’il est de nouveau dans le coup."

"Mais il est capable de faire cela, ce qui n’est pas le cas de nombreux pilotes. Il est capable d’explorer souvent, d’accepter de passer une séance entière peut-être au mauvais endroit en matière de réglages, mais il en tire des leçons et c’est ça Lewis."