Leclerc révèle l’étonnant moment ’le plus difficile’ d’un Grand Prix de F1 selon lui

Charles Leclerc a révélé que les minutes avant les courses le dimanche, entre les sollicitations, l’hymne, les discussions et le monde présent sur la grille de départ, sont parmi les plus difficiles d’un week-end de Grand Prix en Formule 1.

Alors que des athlètes sont souvent tenus à l’écart des fans dans les instants précédant leur match ou moment de compétition dans d’autres sports, les pilotes de F1 sont exposés pratiquement dès leur arrivée dans le paddock, et la grille de départ est le moment où ils sont le plus scrutés à la loupe.

"Arriver sur la grille, je pense que c’est l’une des choses les plus difficiles dans notre sport" a révélé Leclerc au podcast BSMT. "Nous faisons deux ou trois tours pour rejoindre la grille, puis nous nous arrêtons, nous sortons de la voiture."

"Nous avons, je pense, environ 20 minutes plus ou moins pour sortir de la voiture, parler aux ingénieurs, faire le dernier briefing, puis remonter dans la monoplace. Durant ces minutes sur la grille, il y a des milliers de personnes, évidemment il y a des sponsors, parfois quelques fans qui vous demandent des photos et de discuter."

"Mais à ce moment-là, pour moi, je suis imprégné de toutes les informations dont j’ai besoin pour toute la course. Il est donc fondamental pour moi de rester dans ma propre bulle, et c’est cela le plus difficile."

Ce genre de pression externe est une expérience très propre à la Formule 1, et après pratiquement dix saisons en catégorie reine, Leclerc a admis avoir dû changer son approche une fois passé de la F2 à la catégorie reine.

"J’ai dû changer mon approche entre la Formule 2 et la Formule 1. En Formule 2, personne ne vous connaît. Vous faites toute votre carrière tranquillement, vous montez dans la voiture et c’est tout."

"Puis vous arrivez en Formule 1 et il y a des centaines de milliers de personnes autour. C’était très difficile à gérer lors des premières courses, puis on s’adapte à tout, mais c’est quelque chose de particulièrement délicat."

"Je dirais qu’environ 30 minutes avant de monter dans la voiture pour faire les deux ou trois tours qui mènent à la grille, j’ai une routine que je fais pratiquement toujours, plus ou moins la même, avec une douche froide, un échauffement physique, etc. En faisant toujours les mêmes choses, cela m’aide à me réinitialiser et à revenir dans l’état mental exact dont j’ai besoin."