Antonelli demande des comptes à Mercedes F1 après l’échange de positions

Kimi Antonelli a admis avoir été pris par surprise par la décision de Mercedes F1 d’échanger les positions pendant le Grand Prix du Mexique.

Au 41e tour, Antonelli s’est écarté pour laisser passer Russell en quatrième position après que ce dernier ait insisté pendant plusieurs tours sur le fait qu’il était gêné par son coéquipier, tandis qu’Oscar Piastri, dans sa McLaren, réduisait l’écart avec les deux pilotes.

Russell s’est lancé à la poursuite d’Oliver Bearman après qu’Antonelli se soit écarté, mais n’a pas réussi à rattraper le pilote Haas.

Antonelli a déclaré qu’il ne savait pas que Russell faisait pression pour que les voitures échangent leurs positions.

"Je ne savais pas qu’il demandait cela à la radio," a révélé Antonelli.

"Quand je reçois l’information de l’équipe pour effectuer l’échange dans le virage 4, cela m’a un peu surpris au début."

"Je respecte leur décision. Il est évident que nous devons revoir la situation, j’aimerais comprendre la raison derrière cette décision afin d’aller de l’avant. Mais pour l’instant, nous allons nous concentrer sur le Brésil."

Antonelli a expliqué comment le fait de se retrouver derrière Russell l’avait laissé à la merci de Piastri, d’autant plus que les trois pilotes étaient regroupés lorsqu’il a laissé passer Russell dans le virage 4.

"Oui, évidemment, j’ai dû ralentir. Et j’étais très proche de George quand j’étais derrière lui. Mais ensuite, je ne pouvais pas vraiment... Je devais commencer à pousser davantage. Et Piastri avait un peu plus de vitesse, donc j’ai dû commencer à me défendre contre lui, ce qui n’était pas idéal, vous savez."

"Et puis cela nous a en quelque sorte mis dans une position plus défavorable. Mais c’est pourquoi j’étais un peu inquiet, car ce changement était assez difficile à faire, car Piastri était très proche de George. J’étais donc un peu nerveux à ce sujet, mais bon, c’est comme ça et nous allons nous concentrer sur la prochaine course."

Russell a ensuite rendu sa place à Antonelli plus tard dans la course, le duo franchissant la ligne d’arrivée en sixième et septième position. Cependant, Antonelli estime que Mercedes aurait pu mieux gérer la situation, car l’échange a eu lieu quelques tours seulement avant la deuxième série d’arrêts aux stands.

"J’apprécie vraiment cela de la part de l’équipe, au moins j’ai récupéré ma position. Nous devons revoir cependant tout ça. Évidemment, c’est très facile de parler maintenant, quand on n’est plus dans le feu de l’action, mais si nous avions conservé notre position, nous aurions probablement eu plus de chances de dépasser Ollie et aurions sans doute pu terminer en quatrième et cinquième position."

"Mais c’est facile de parler maintenant, et nous devons simplement analyser la situation afin de ne pas refaire la même erreur."